Администрация Комсомольска сэкономит на почетных гражданах города по миллиону в год

Сегодня, 12 февраля, городская дума приняла решение об изменении положения о звании «Почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре», внеся ряд принципиальных поправок. Сделано это, в первую очередь, в целях экономии, а также для того, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным - данные затраты не указаны в 131-ФЗ и не являются полномочиями муниципалитета.

Сейчас город имеет восемь здравствующих почетных граждан. Ежемесячно они получали по 13 с половиной тысяч рублей. Решено ежемесячные выплаты прекратить, ограничившись одной ежегодной - в размере двух МРОТ или 25 тысяч ко Дню города, отмечаемому 12 июня.

Во время обсуждения проекта поправок на заседании было также предложено не платить данную ежегодную выплату тем почетным гражданам, которые в Комсомольске не проживают. В городе сейчас живут строитель Валентин Бойко, скульптор Надежда Ивлева, директор КнААЗ Александр Пекарш, экс-мэр Владимир Михалев. Еще четверо почетных граждан живут не здесь, это космонавт Валерий Рюмин, лыжница Юлия Чепалова, экс-губернатор Вячеслав Шпорт и экс-директор КнААЗ Виктор Меркулов.

На сегодняшнем заседании думы глава города Александр Жорник выразил мнение, что оставить выплаты только тем, кто живет здесь, было бы справедливо.

- Это кажется справедливым, - сказал Александр Жорник. - Справедливо, что наши почетные горожане остаются с нами, так сказать, и в печали, и в радости.

Также проектом планировалось ограничить выплаты на погребение, причем тоже только на территории Комсомольска, 90 тысячами рублей. Депутат Сивков предложил сумму повысить до 100 тысяч, коллеги-депутаты согласились.

На заседании присутствовало 22 депутата. В итоге 21 за проект проголосовал «за», один воздержался.

Напомним, ранее из уст общественников звучала инициатива проработать проект изменений в положение о почетных гражданах по поводу того, как человека можно лишить такого звания. Уж очень некоторым не дает покоя Вячеслав Шпорт - многие считают, что бывший губернатор именуется почетным гражданином Комсомольска незаслуженно. Но чтобы лишить кого-то этого звания, нужно сначала, чтобы такая возможность была предусмотрена нормативными актами. Пока же к рассмотрению такой возможности даже не приступали.