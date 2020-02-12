2020-02-12T11:41:01+03:00
Общество

Выходцев из Китая обследуют на коронавирус в Октябрьском районе ЕАО

В инфекционное отделение центральной районной больницы села Амурзет поместили несколько этнических китайцев, имеющих вид на жительство в России
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Выходцев из Китая обследуют на коронавирус в Октябрьском районе ЕАОВыходцев из Китая обследуют на коронавирус в Октябрьском районе ЕАОФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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СВОБОДНЫХ МЕСТ В ПАЛАТЕ НЕТ

Жительница села Амурзет Наталья сообщила автору этих строк, что в центральную районную больницу (ЦРБ) Октябрьского района накануне привезли несколько китайцев, которых поместили в инфекционном отделении. По административному центру Октябрьского района стали распространяться пугающие слухи, связанные с угрозой коронавируса.

- Одна знакомая, которая работает в этом учреждении, рассказала, что китайцев привезли ночью. В числе доставленных и те, которых несколько дней назад разместили в Валдгеймском доме-интернате. Местные возмутились, и после этого «заразных» увезли из Валдгейма в Амурзет. Нам никто не говорит ничего, все держится в тайне. Люди встревожены происходящим, мы опасаемся за наше здоровье, - поделилась своими опасениями Наталья.

Один из сотрудников больницы на условиях анонимности прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» -Хабаровск». Как сообщил источник, в настоящее время в инфекционном отделении ЦРБ находятся восемь выходцев из Китая, имеющих российское гражданство. Все «карантинщики» лежат в восьмиместной палате (свободных коек нет), курс наблюдения - 14 дней. Приезжих медиков в больнице Амурзета не наблюдается - со всеми пациентами работают местные специалисты.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ?

Глава Октябрьского муниципального района ЕАО Марина Леонова подтвердила, что в Амурзет привезли на обследование несколько этнических китайцев. Но их доставили не из Биробиджана, а из Ленинского района, где проживает немало ассимилировавшихся китайцев.

- Связано это с тем, что в больнице села Ленинское нет специализированного отделения. Поэтому и привезли нуждающихся в 14-дневном наблюдении в Амурзет, - пояснила Марина Леонова. - Эта мера согласована с областным управлением образования. Ситуация находится под контролем, всем необходимым больница укомплектована, поводов для беспокойства нет.

По неофициальным источникам, в ближайшее время жители Амурзета намерены провести сход, чтобы получить от чиновников ответы на злободневные вопросы. Один из них - безопасно ли стационарное обследование «карантинщиков» для местного населения?

ИСТОЧНИК KP.RU

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