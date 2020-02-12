В Хабаровске задержали «серийного маньяка», нападавшего на женщин с ножом

Первые сообщения о том, что в Южном микрорайоне Хабаровска орудует серийный маньяк-убийца, появились на прошлой неделе. Интернет-паблики писали, смакуя подробности, что на счету неуловимого убийцы как минимум пять - шесть трупов: женщины, подростки, мужчины и даже домашние животные.

ДВИНУЛСЯ НА ИЛЬИНКУ...

Всеведущие админы интернет-порталов в погоне за трафиком вываливали в сеть все новые и новые подробности. Мол, орудует маньяк в Южном, после того, как им заинтересовалась общественность, он двинулся в сторону Ильинки, мужчина психически болен и даже лечился в психбольнице, откуда его недавно выписали. Писали, что полиции наплевать на убийцу, и много всего остального.

Как отмечают в полиции фоторобот был настолько удачным что подозреваемого по нему сразу опозналиФото: УМВД России по Хабаровскому краю

История обрастала небылицами, как елка игрушками, приводились различные ориентировки, часто из других городов, и свидетельства анонимных очевидцев, истеричные голоса женщин вещали, что видели маньяка в разных местах Хабаровска одновременно.

В городе нарастала паника, женщины, живущие в Южном, опасались выходить на улицы по одиночке, а кто не мог себе позволить сопровождение, ходили и оглядывались - страшно! Ситуация усугублялась могильным молчанием полиции и следственного комитета, привыкших, видимо, работать по старинке, в эпоху, когда об интернете и мгновенном распространении слухов еще не слышали.

Жертв злоумышленник выбирал случайно, гуляя по району вечеромФото: УМВД России по Хабаровскому краю

Местные мужчины для того, чтобы обеспечить безопасность родных и близких, хотели уже формировать собственные отряды самообороны - ходить патрулировать улицы, чтобы обезвредить маньяка.

ВЗЯЛИ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Уровень истерики дошел до предела, и 9 февраля, в воскресенье, сотрудники ведомства выложили пресс-релиз, в котором сообщалось, что, во-первых, это не маньяк, во-вторых, было всего два нападения - 5 и 8 февраля, и обе жертвы остались живы, и, в-третьих, что поимкой особо опасного преступника занимаются лучшие следователи города. Также они выложили в сеть фоторобот злодея, составленный на основе опроса пострадавших.

Во вторник вечером, 11 февраля, его взяли. На дом к подозреваемому приехал ОМОН.

Тот самый нож с которым мужчина нападал на женщинФото: УМВД России по Хабаровскому краю

Оперативники уголовного розыска и арестовали мужчину, он, кстати, не сопротивлялся и практически сразу же признался в нападениях на женщин.

- Подозреваемым оказался 43-летний житель Индустриального района. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Злоумышленник занимается частными грузоперевозками. В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли ножи, которые он, возможно, использовал для нападений, одежду и обувь. Изъятые вещи и предметы направлены на исследование, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Черная куртка в которой его видели пострадавшиеФото: УМВД России по Хабаровскому краю

ВЗЯЛСЯ ЗА НОЖ ИЗ-ЗА... ЛЮБВИ

Причину того, зачем понадобилось резать женщин ножом, мужчина объяснил просто - из ревности. От него к другому мужчине ушла любимая женщина. А он просто пытался создать широкий общественный резонанс, в результате которого она бы к нему вернулась. По крайней мере, таков был его план.

С собой мужчина всегда имел ножиФото: УМВД России по Хабаровскому краю

По данным допроса, жертв злоумышленник выбирал наугад, спонтанно, прогуливаясь вечером по району.

- Задержанный рассказал, что планировал и в дальнейшем продолжать нападения с ножом. Ближайшее должно было произойти в те сутки, когда он был задержан, - отметили в полиции (то есть 11-12 февраля - прим. ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="4096" height="2160" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/760283" frameborder="0"></iframe> Видео допроса хабаровского «маньяка с ножом».УМВД России по Хабаровскому краю

Сейчас мужчина находится в изоляторе, дожидаясь, когда суд изберет ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают - не причастен ли он к другим преступлениям в городе.