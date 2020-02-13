Автобусные маршруты временно изменят в Хабаровске 15 февраля

В Хабаровске 15 февраля проведут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В программе концерт, шествие и возложение цветов. Среди участников шествия ветераны боевых действий, родственники погибших военнослужащих и представители общественности. Колонны пройдут с 12:30 до 12:45 часов по улице Тургенева от Комсомольской площади до мемориального комплекса на площади Славы. Горожан предупреждают, что из-за намеченных событий будет затрудненно движение в центре города, также временно изменятся автобусные маршруты.

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Временно ограничат движение всех видов транспорта на участках по улице Тургенева - от Комсомольской площади до площади Славы, по улице Шевченко - от переулка Арсеньева до улицы Муравьева-Амурского, по улице Муравьева-Амурского - от улицы Шевченко до улицы Тургенева.

Автолюбителей просят учесть, что возникнут и трудности с парковкой. Так, с 7:00 до 12:30 не получится оставить машину на стоянке, прилегающей к Комсомольской площади со стороны улицы Тургенева, а с 7:00 до 13:30 - на улице Тургенева в районе площади Славы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИЗМЕНЕНИЯ В АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ

Горожан просят учитывать изменения в маршрутах общественного транспорта, которые будут действовать 15 февраля. Так, троллейбусы №1 поедут по схеме «Аэропорт - Дом Одежды», а автобусы №№14,19, 55, 82 поедут с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, свернут на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. Автобусы маршрута №33 поедут с Уссурийского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. Автобусы маршрута №34 поедут с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина после автовокзала. Двигаясь к автовокзалу, автобус на улицу Муравьева-Амурского будет выезжать с улицы Запарина.

Поедут автобусы №83 по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского, а автобусы №83П - с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме.

У автобусов маршрута №52 выезд на улицу Муравьева-Амурского будет с улицы Ленина по улице Запарина, у автобусов маршрута №56 - по улице Калинина на улицу Ленина с улицы Муравьева-Амурского. Автобусы маршрута №80 поедут с улицы Ленина по улице Запарина, Уссурийскому бульвару, улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме.

Обращаем внимание, что с 12:10 до 13:00 корректировки будут действовать для автобусов №№1Л, 1С и 29П. Так, маршрут №1Л будет пролегать с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Серышева, маршрут №1С - с улицы Серышева по улице Калинина на улицу Ленина, а маршрут №29П - с Амурского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина.

Жителей и гостей города убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу в субботу, 15 февраля.