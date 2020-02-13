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Юрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столице

Прямой эфир 14 февраля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Юрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столицеЮрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столицеФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровской краевой филармонии состоится открытие фестиваля Юрия Башмета. Кстати, накануне он дал гала-концерт в Большом зале московской консерватории, который объединил музыку современных композиторов нескольких поколений. А вот какую программу известный российский альтист везет в краевой центр? Об этом и не только говорили с заместителем генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонии Александром Веретенниковым.

Юрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столице Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столицеФото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Веретенников 14_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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