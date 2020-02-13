В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Обсудили, как с помощью национальных проектов будут решаться вопросы демографии и здравоохранения в регионе. А также затронули тему коронавируса. Узнали, какие меры профилактики жителям следует соблюдать, тем более что отмечается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Александр Витько на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ