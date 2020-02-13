2020-02-14T07:50:14+03:00
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Александр Витько на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 14 февраля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского краяАлександр Витько, министр здравоохранения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
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В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Обсудили, как с помощью национальных проектов будут решаться вопросы демографии и здравоохранения в регионе. А также затронули тему коронавируса. Узнали, какие меры профилактики жителям следует соблюдать, тем более что отмечается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Александр Витько на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Витько на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Витько 14_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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