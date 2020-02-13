В Хабаровском крае могут ограничить точки продаж алкоголя

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание, которое, если бы не регламент, могло бы затянуться на несколько часов. Депутаты, представители правоохранительных органов и бизнес-сообщества обсуждали законопроект о новых ограничениях продаж алкоголя.

Авторы инициативы предлагают убрать спиртное с полок т.н. «магазинов в доме» - торговых точек, расположенных в жилых домах, входы в которые расположены с той же стороны, где и подъезды, или на торцах дома.

- Работа по снижению объемов потребляемого алкоголя, оздоровление нации – это приоритет, заявленный президентом и правительством России. Интересы участников алкогольного рынка не могут стоять выше здоровья наших граждан, - заявила Наталия Титова, старший помощник прокурора Хабаровского края.

Ее и авторов законопроекта поддержала Анжела Заболотная, зам начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД по Хабаровскому краю.

"Работа по снижению объемов потребляемого алкоголя, оздоровление нации – это приоритет, заявленный президентом и правительством России" Фото: пресс-служба законодательной думы Хабаровского края

- Среди бытовых преступлений 76 процентов совершается в состоянии алкогольного опьянения. Многие задержанные потом говорят «Если бы я трезвый был, не натворил бы такого», - подчеркнула сотрудник полиции.

Конечно, здоровье и безопасность наших граждан важны, но сопоставим ли ожидаемый положительный эффект от новых ограничений с его возможными негативными последствиями, задались вопросом представители бизнес-сферы.

- Алкоголь дает мне в общем объеме выручки 22 процента. Но в «трезвые дни» - 1 сентября, День молодежи, День защиты детей, когда продажи спиртного запрещены, выручка падает на пятьдесят процентов, - резюмировал владелец сети магазинов «У дома». – Если закон примут, мне придется закрыть четыре магазина из 21.

И такое будет повсеместно, предупреждают минсельхоз и минэкономразвития края. По их оценкам экономический и социальный ущерб от подобной инициативы будет в разы превышать положительный эффект. К тому же есть сомнения в том, что этот эффект вообще будет.

- Запретом продажи в определенных точках мы потребительский спрос не сожмем, потому что как в сообщающихся сосудах: сожмешь в одном месте - увеличится в другом, - отметил Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития Хабаровского края. - Этот спрос материализуется либо в крупных торговых сетях, либо уйдет в тень для тех категорий населения, которые позволяют себе покупать менее качественный алкоголь. Кто от этого выиграет? Министерство экономического развития не поддерживает этот законопроект.

Однако бороться с безответственным, избыточным потреблением алкоголя надо, добавил зам министра и рекомендовал все-таки ввести ограничения. Но только для вновь создаваемых торговых точек. Тем же, кто уже получил лицензию и может попасть под ограничения, нужно дать возможность спокойно доработать до истечения срока лицензии и разрешить ее продлить на еще один срок. «Чтобы люди получили экономический эффект от вложенных в бизнес средств», объяснил Дмитрий Пугачев.

Делать упор на пропаганде здорового образа жизни, а не ухудшать условия ведения бизнеса предложил Олег Герасимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

- Бизнес идет за спросом. Будет спрос на здоровое питание – бизнес тут же отреагирует, в магазинах будут продаваться именно такие продукты, - отметил омбудсмен.

Участники дискуссии от предпринимательского сообщества и профильных министерств напомнили, сколько бед принесли «сухие законы»: буйным цветом расцветали бутлегеры, государства теряли поступления в бюджет, а люди продолжали пить и, что самое страшное, - травились контрафактом. Поэтому бизнесмены и чиновники предложили сначала сделать все, чтобы заработали уже существующие ограничения, посмотреть на достигнутый эффект и лишь потом вводить (или не вводить) новые.

Выводов депутаты пока не сделали. Фото пресс-служба законодательной думы Хабаровского края

- Как человек, долгое время работавший в вузах, я могу сказать: нынешняя молодежь ведет здоровый образ жизни, уже нет такого, чтобы вахтеры и преподаватели находили в общежитиях припрятанный алкоголь, а утром с трудом выгоняли похмельных студентов на занятия, - взяла слово Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. – Как экономист скажу, что нужно изучить вопрос со всех сторон. Каждая предпринимательская единица, заходя на те или иные площади, делая стартовые капитальные вложения, формируя свои запасы и товарную политику, делает определенное инвестирование на определённый период жизненного цикла. Это один из важнейших законов развития предпринимательства: обеспечение стабильных условий хозяйствования. Экономическая деятельность и экономика сама по себе очень инерционна. Ее нельзя дергать на середине этих жизненных циклов.

Выводов депутаты пока никаких не сделали, сейчас у них другая цель, подчеркнула Ирина Зикунова: получить как можно больше аргументов и мнений, чтобы потом, принимая окончательное решение, учесть все нюансы. Законотворцам предстоит найти нелегкий компромисс между инициаторами изменений и противниками жестких мер.

- На заседании профильного комитета мы продолжим изучение всех мнений, чтобы в итоге принять взвешенное и оптимальное решение. Важно соблюсти мудрый баланс интересов, найти то самое соломоново решение, которое затем будет в основе законопроекта или иное думское решение. Мы понимаем значимость концепции, связанной с реализацией задач национальной безопасности, здоровьесбережения, приращения численности нашего населения, воспитания здорового поколения и социально ответственного бизнеса, - прокомментировала Ирина Валериевна.

Кстати, если закон примут, то возникнет одна любопытная коллизия. В старых домах Хабаровска, например, в доме с аркой, на перекрестке улиц Фрунзе – Серышева, есть сквозные подъезды. В свое время жильцы решили сделать их глухими и заколотили входы со стороны улицы Серышева. То есть номинально подъезд есть с обоих фасадов, а фактически – только с одного. В доме, который я привела в пример, на первом этаже расположились два магазина двух разных крупных алко-сетей. И что будет с ними, если, повторюсь, закон примут?