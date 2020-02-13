2020-02-13T09:55:54+03:00
Общество

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейший в истории заведения заказ для краевой полиции

Заключенные должны будут пошить более 100 тысяч рубашек для блюстителей закона, и это не считая формы для Росгвардии и других заказов [фото]
Борис КОКУРИН
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В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииВ колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НЕЛЕГКИХ УСЛОВИЯХ

Так получилось, что с развалом легкой промышленности в смутные «девяностые», и превращения швейных фабрик в очень нужные тогда «народному» хозяйству торговые центры, главные производственные мощности этой не самой легкой промышленности оказались сосредоточены совсем в других местах. Тех, которые еще с XIX века принято называть «не столь отдаленными».

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

Высокий забор, опутанный толстой колючей проволокой, решетки на дверях и окнах, лай сторожевых собак, вход строго по пропускам. Знакомьтесь – женская колония №12 общего режима в Заозерном, впрочем, у женщин другого режима и не бывает, здесь сидят все: и та кто хитрила с бухгалтерией и та кто убила при попытке ограбления. Исправительное учреждение. Сейчас одна из крупнейших швейных фабрик. А осужденные вне зависимости от уголовной статьи – швеи весьма неплохого уровня.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

Огромный светлый зал, заставленный техникой. Сейчас здесь стрекочут машинки, щелкают ножницы, шуршит ткань. Идет работа над крупным заказом. Колония выполняет контракт для краевого управления МВД России. В кратчайшие сроки необходимо пошить более 100 тысяч рубашек и блуз только для родной полиции. Забавно выглядят заключенные проглаживающие утюгами наклейку «Полиция» на форменной куртке. Аллегорично.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

ШИТЬ – НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ

Ангелина Журавлева на производстве третий год. До этого отбывала наказание в исправительной колонии в Приморском крае, там впервые и попробовала шить, несмотря на то, что мама по профессии швея.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

- Мама никогда не думала, что мне это может понравиться, а мне действительно понравилось. Видимо с материнским молоком что-то передалось. Сейчас я разбираюсь и в машинках и в шитье – мне это легко дается, мало того даже другим могу объяснить. Думаю это мне, потом и в жизни пригодиться. Как выйду, хочу открыть небольшое ателье – пошивочный цех, вот только пока не определилась, что именно хочу шить, - рассказывает Ангелина.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

Шьют здесь недорого, качественно, и только из отечественного сырья. Персонал не требовательный – только работу давай, трудится в несколько смен, не пьет, не прогуливает, всегда вовремя на рабочих местах, соблюдает режим. Некоторые сидят и по семь лет и больше и все это время «набивают руку» на производстве, шить, как говорится, не мешки ворочать. К тому же те, кто не сидит без дела получают различные преференции от администрации, ну и зарплату само собой – около 12 тысяч рублей.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

Часть уходит на оплату коммунальных платежей в колонии, часть на алименты детям у кого они есть, часть на возмещение причинного ущерба жертвам преступлений, остается немного. Но в колонии на чай, халву и пряники хватает. Для работающих здесь есть специальные киоски с продуктами, которых не выдадут в обычной столовой.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприниматели давно уже поняли, в чем профит и регулярно делают заказы на пошив той же спецодежды или снаряжения для рыбаков-охотников. Потом эти товары, только разумеется под другими брендами, можно увидеть на полках достаточно известных магазинов и не подумаешь, что «сделано на зоне». На загнивающем западе, кстати, так давно уже работают. Трудом заключенных не брезгают даже известные дизайнеры, в том числе производители элитного женского белья. Выгодно, даже очень.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

- Швейная фабрика при женской исправительной колонии № 12 УФСИН России по Хабаровскому краю является старейшей в регионе. Она была построена в 1961 году и в настоящее время является самой крупной в Хабаровском крае. Фабрика расположена в двух корпусах, общей площадью три тысячи квадратных метров. Производственная мощность предприятия около 60 миллионов рублей в год, - рассказали в руководстве колонии.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

Заказ, который здесь выполняют сейчас, не единственный, заказчики это не только полиция, но и Росгвардия, военные, заключенные шьют даже одежду для некоторых лицеев. В Хабаровске остались только небольшие частные предприятия, занимающиеся в основном мелкими партиями – шить одежду массово теперь могут только здесь.

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полиции Фото: Борис КОКУРИН

В колонии под Хабаровском выполняют крупнейшего в истории заведения заказа для краевой полицииФото: Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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