В Хабаровске спросят с бизнеса за грязь и мусор на остановках

Остановки общественного транспорта можно назвать если не лицом города, то одной из его черт. Куда идут гости, выходя из аэропорта или вокзала? Правильно, чаще всего на остановку, чтобы ехать дальше.

ПАССАЖИРУ ХОЧЕТСЯ УЮТА И ЧИСТОТЫ

Остановки Хабаровска поражают своей разнокалиберностью - от «тихий ужас» до «ведь могут же». Есть откровенно опасные, например, автобусная остановка «56 школа» напротив ДК «Русь». Там у будущего пассажира меньше метра в ширину голой земли между автомобильным потоком и звенящими трамваями. Какой навес - туда лавочку не втиснешь. Есть невероятно милая остановка на памятнике морякам-амурцам: в навес встроены… качели. Одноместные, жутко скрипучие, но это мелочи. Недавно стали появляться «умные остановки»: остекленные, со скамеечками, информационными табло, красивые, современные. Это их ломают вандалы, выкручивая электронику и пытаясь разбить стекло.

В городе стали появляться красивые современные остановкиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Но большинство хабаровских остановок - серая, стандартная масса: навес, который толком не спасает от дождя и ветра, в него вмонтирована скамейка, сваренная из труб. Вся эта конструкция, как правило, соседствует с ларьком или павильоном, где продают хлеб, шаверму или другие нужные людям товары.

Остановки общественного транспорта находятся в собственности муниципалитета, а коммерсанты арендуют у него торговые площади. В нагрузку получают обязанность содержать прилегающую территорию в приличном виде. Если территория оказывается в виде неприличном, то на арендатора налагают штрафные санкции. Вплоть до того, что могут расторгнуть договор аренды.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Состоянием остановок, а их в Хабаровске более 700, озаботилась мэрия. Часть из них находится в аренде у малого и среднего бизнеса, часть обслуживается муниципальными предприятиями благоустройства. Простому смертному понять, кто за что отвечает, сложно. Поэтому люди жалуются в администрацию города. И, похоже, поток жалоб превысил критический предел. Люди недовольны тем, что им приходится стоять посреди грязи, что не все остановки чистят от наледи и снега, что урны переполнены, и многим другим. При этом спрос на торговые площади на остановках весьма велик. Поток покупателей и бойкая торговля гарантированы.

- Ни меня, ни жителей не удовлетворяет то состояние, в котором многие из них (остановки - прим. авт.) находятся, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска на аппаратном совещании. - Поручение департаменту муниципальной собственности и управлению дорог и внешнего благоустройства: разобраться с принадлежностью павильонов и площадок, создать реестр. Если их использует бизнес, то пусть и содержит их так, чтобы не было жалоб, если управление дорог и внешнего благоустройства - спросим с них по всей строгости.

Обеими руками «за», хочется добавить только одно: поощряйте тех, кто не только убирает территорию, но и делает чуть больше. Как, к примеру, владелец павильона на остановке «ДВГУПС», который на железные скамейки уложил мягкие разноцветные маты. И удобно, и красиво.

Ну и, как говорится, пользуясь случаем, добавлю ложку дегтя: остановка «Банк «Открытие», бывший «Региобанк», со стороны банка. Летом, где-то в августе 2019 года, здесь снесли хлебный ларек и пристроенный к нему навес. Осталось то, что на фото ниже. Полгода прошло, а картина та же - так и стоит одинокая лавочка, открытая всем ветрам. Нет денег на оборудование здесь «умной» или хотя бы «глупой» остановки? Тогда зачем ломали?