Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО задержали комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево. Мужчине придется ответить сразу по трем уголовным статьям – «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».

Происшествие случилось 26 января 2020 года. Житель Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения. При детях были личные вещи и документы, а в рюкзаке одного из них лежала записка. Горе-отец просил отправить ребят в приют, обещая потом « как-нибудь их забрать». Позже 41-летний Виктор Гаврилов нашелся в Ростове-на-Дону.

- По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил деньги, принадлежащие знакомой женщине, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России.

Пока горе-отец общался со следователями, судьбу его детей решали на разных уровнях. К делу подключилась уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Позже временную опеку над мальчишками оформили родители бывшей жены Виктора Гаврилова. Однако Мужчина отреагировал на эту новость необычно – он начал угрожать бывшей теще, сказал, что не дай бог она оформит над ними опеку. Он вернется в Комсомольск и жизни ей не даст. После этого на него поступило заявление в полицию от бывшей родственницы.

Сейчас следователи разбираются в ситуации. Они также расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по статье «Халатность». Во время разбирательств предстоит оценить действия (бездействие) по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги.

Отметим также, что все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего, а также выяснят причины и условия, способствовавшие преступлениям.