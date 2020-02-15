Двум биробиджанским семьям грозит выселение из-за долгов по ипотеке

В Еврейской автономной области ухудшается демографическая ситуация. Молодежь уезжает из деперессивного региона, а многие «ячейки общества» испытывают материальные затруднения. Накануне представители двух биробиджанских семей, которым грозит лишение жилья из-за долгов по ипотеке, пришли на прием к региональному детскому омбудсмену.

ВЗЯЛИ ДОМ - ПОПАЛИ В ЯМУ

Как рассказала 37-летняя биробиджанка Валентина Булдакова, она оказалась в сложной ситуации.

- Моему сыну - семь лет, дочке - 17 лет. Александра закончила школу и родила, внучке уже семь месяцев, - поделилась Валентина. - Мы вместе живем в доме по улице Смидовичской. Ипотеку я оформила в 2012 году, взяв миллион рублей кредита и вложив материнский капитал. Два года назад я осталась без работы, пять месяцев не могла делать платежи по кредиту. Мужа уволили с работы, он запил, а затем оставил нас. Так мы попали в «долговую яму».

Попытки договориться с банком о рассрочке платежа оказались безрезультатными - начался судебный процесс, который завершился не в пользу ипотечного заемщика. У должника арестовали жилье, несмотря на наличие несовершеннолетних детей.

- Чтобы не потерять дом, я должна выплатить более 720 тысяч рублей плюс судебные издержки, 16 тысяч рублей, на меня повесили, - пожаловалась биробиджанка. - Таких денег у меня нет, но за семь оставшихся лет (ипотеку женщина брала на 15 лет – прим. авт.) я смогла бы с банком рассчитаться. Но суд решил, что оставшихся средств, после ежемесячных выплат, мне не хватит на содержание детей, что явится нарушением их прав. А то, что мы вот-вот окажемся на улице, слепую Фемиду не волнует.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО - НАДЕЯТЬСЯ

В аналогичной ситуации оказалась семья Гринь, взявшая по ипотечному кредиту дом на улице Зейской. Как рассказал 43-летний житель областного центра Алексей, несколько лет назад его осудили за экстремизм. Супруга поместила в социальной сети фото с игрушечным автоматом, кто-то сделал комментарий, который привлек внимание правоохранительных органов. Биробиджанца осудили на три года строгого режима за то, что он не убрал пост.

- Когда я отбывал наказание, с банком рассчитывалась супруга. Затем я вышел на свободу. До этого я трудился инструктором рукопашного боя и школьным учителем. Теперь работаю санитаром в областной больнице, - объяснил Алексей, отец двоих детей, младшему из которых - три года. - Неожиданно мой банковский счет на несколько месяцев заблокировали, и я не мог выплачивать кредит по ипотеке. Приносил наличку в банк - не брали. Как выяснилось позже, меня внесли в стоп-лист, хотя они не имели права этого делать. Начались суды, которые мы проиграли. Через месяц у нас дом заберут, где будем жить - неизвестно.

Семьи с детьми оказались в крайне тяжелом положении, помогут ли им?Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Выслушав посетителей, Ирина Пинчук, уполномоченный по правам ребенка в ЕАО, пояснила, что вступать в спор между банком и ипотечным заемщиком она не имеет права. Эти вопросы регулирует федеральное законодательство.

- Ситуация сложная, но все нужно делать по закону. Я не могу заставить мэра Биробиджана предоставить вам жилье. Но если вы подадите соответствующие заявления, я обращусь к градоначальнику с просьбой оказать целевую поддержку. Будем надеяться на лучшее, - пояснила Ирина Пинчук.