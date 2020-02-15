Участок под новое кладбище для Хабаровска купят в ближайшие месяцы

В Хабаровске шесть кладбищ, однако этого катастрофически мало для шестисоттысячного города. В мэрии подсчитали, что новый участок на 60 га закроет проблему на ближайшие 30 лет. Земля уже выделена, деньги есть, однако покупка отложена.

РЕСУРСЫ КЛАДБИЩ ИСЧЕРПАНЫ

Из шести городских погостов закрыты четыре: центральное кладбище (площадь почти 180 га), кладбища в поселке Березовка (7,2 га), в районе базы КАФ (6,1 га) и на улице Баррикадной (3,2 га) на Красной Речке. На центральном и краснореченском кладбищах пока еще разрешены родственные захоронения, но только если есть свободное место.

Матвеевское кладбище, второе по величине, 52,9 га, принимает на вечный постой, но его ресурсы практически исчерпаны. Максимум через год там уже не будет свободных мест. Дело в том, что приличную часть кладбища занимает крематорий и ритуальный комплекс. Есть еще место для захоронения за селом Анастасьевка, 13,4 га площадью, но здесь хоронят только невостребованных родственниками покойников.

- В случае приобретения участка в 60 га, с учетом динамики смертности в Хабаровске, мы решили бы проблему с местами под захоронения на 30 лет, - уверен Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ. - А, может быть, даже и на более долгий срок, так как в последнее время хабаровчане все чаще предпочитают кремацию обычному захоронению. На площади одной стандартного размера могилы может уместиться от 3 до 5 урн с прахом - одна урны занимает всего 0,64 квадратных метра.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧКИ

Необходимый участок земли уже определен, он находится в районе Матвеевки. По плану его включат в инфраструктуру существующего кладбища. Однако процесс покупки застопорился.

Проблема оказалась в расчете стоимости участка.

- Когда мы запросили у городской администрации документы, подтверждающие стоимость земли в 122 миллиона 640 тысяч рублей (по 204 рубля 40 копеек за квадратный метр), выяснилось, что ее расчет был произведен согласно постановлению правительства Хабаровского края, утратившему силу в январе текущего года, - объяснила Наталья Жирякова, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы. - Таким образом, эта цена за «квадрат» уже не может считаться законной. Будет произведен перерасчет стоимости в соответствии с новыми регламентирующими документами.

Специалисты управления ЖКХ в ближайшее время должны доработать пакет документов на покупку участка. Затягивать нельзя – проблема обостряется с каждым месяцем. По мнению Анатолия Климочкина, начальника городского управления ЖКХ, уже через месяц все бумаги будут готовы и город сможет приступить к оформлению сделки покупки-продажи.

СПРАВКА

Кремация действительно приобретает популярность. Это значительно дешевле обычных похорон и, как считают многие, экологичнее.

В 2016 году в Хабаровске было кремировано 1156 усопших, в 2017 – 1674, в 2018 – 1840, а в 2019 году - уже 2159 человек. То есть, ежегодно количество кремаций увеличивается на 200-300 позиций. К тому же, по существующим нормам, допускается одновременное родственное захоронение до пяти урн с прахом, даже на уже закрытых кладбищах.