2020-02-14T07:50:14+03:00
Звезды

Хабаровских танцоров признали лучшими в России

В перспективе дальневосточники представят страну на первенстве мира
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровских танцоров признали лучшими в России ФОТО: ФТСАРРХабаровских танцоров признали лучшими в России ФОТО: ФТСАРР
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Отличная новость прилетела из Московской области. Там, в городе Красногорске с 7 по 9 февраля прошли чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. В соревнованиях участвовали больше двух тысяч 800 спортсменов из 63 регионов России. Танцоры из Хабаровска показали прекрасный результат, пополнив копилку достижений Хабаровского края.

- Дуэт Никиты Сычева и Софьи Прусаковой победил в возрастной группе 14-15 лет на первенстве России в двоеборье. Воспитанники Татьяны Видякиной и Артема Черкашина опередили танцевальные пары из Москвы, - рассказали в танцевальном клубе «Платинум».

В перспективе ребятам надо выступить еще в двух блоках первенств России. Также хабаровчане представят страну на первенстве мира в Москве, которое состоится в декабре этого года.

Отметим, что в финал чемпионата страны в двоеборье вышла пара Данила Мазур - Милана Барвинюк. Правда, этим танцорам, к сожалению, не удалось включиться в борьбу за медали.

platinum_team_khvplatinum_team_khv
Хабаровских танцоров признали лучшими в России
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ИСТОЧНИК KP.RU

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