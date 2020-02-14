Под Хабаровском автомобиль с двумя рыбаками провалился под лед

Трагедия произошла 13 февраля в семь часов вечера в 4 километрах от села Воронежское-3. Группа рыбаков после успешного лова на трех машинах возвращалась в Хабаровск. Любители зимней рыбалки уже почти добрались до берега, оставалось преодолеть всего 50-70 метров и люди оказались бы на суше. Машины съехали с островов и въехали на лед, который водителям показался достаточно прочным.

- Первым ушёл под лёд УАЗ Патриот, находящиеся в нём, предположительно, двое мужчин не успели покинуть транспортное средство. Следовавшая за ним Тойота Раш также стала уходить под воду, но её водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в ней никого не было. Третьему автомобилю повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лёд, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Под Хабаровском автомобиль с двумя рыбаками провалился под ледФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На место происшествия немедленно выехали специалисты краевой аварийно-спасательной службы, спасатели главного управления МЧС и инспектор ГИМС. Вот только помочь ушедшим под лед рыбакам они уже не смогли. Их приятеля, чудом выбравшегося из тонущей машины, отпоили горячим чаем и отправили в больницу – на обследование.

Третий автомобиль, счастливо избежавший гибели вместе с водителем пока остается на острове посреди реки. Печка в автомобиле работает, топливо у рыбака есть, так что замерзнуть ему не грозит. Его эвакуацией займутся сегодня, после того как сотрудники краевой службы спасения обследуют лед и выберут безопасный маршрут. Так же сегодня водолазы осмотрят затонувшие автомобили и постараются найти и поднять тела людей предположительно находившихся в салоне.

Под Хабаровском автомобиль с двумя рыбаками провалился под ледФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Путь по стихийным переправам крайне опасен. Амур – река большая с множеством проток. И лёд на водоемах формируется неоднородно. Есть много мест со стоками тёплых вод, бурным течением, водоворотами, взломами льда. Есть места, где зимой льда вообще не бывает и стоит открытая вода. В сумерках, ночью или при непогоде эти опасные участки просто не разглядеть. Влияние на состояние покрова рек также оказывают температурные перепады, которые сейчас отмечаются на юге края. Происходит разрушение льда, истончение. Поэтому пользоваться такими самодельными проездами – чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей, - подчеркнул Олег Пономарчук, начальник инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным инспекторов в этом месте нет официально открытой ледовой дороги и установлена водоохранная зона, по которой двигаться на автомобиле запрещено. Так что спасенным рыбакам придётся заплатить штраф от 3 до 4 с половиной тысяч рублей.

В МЧС напоминают, что сегодня в Хабаровском крае действуют 36 официально открытых ледовых переправ. Двигаться по ним безопасно – лед тщательно обследован специалистами и регулярно проверяется. Другие способы переправы по рекам смертельно опасны.