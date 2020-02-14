2020-02-14T07:51:35+03:00
Здоровье

Хабаровская детская стоматологическая поликлиника №22 – здоровые зубки с ранних лет

Современные стоматологические технологии для быстрого и безболезненного лечения зубов у детей
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровская детская стоматологическая поликлиника №22 ФОТО: предоставлено рекламодателейХабаровская детская стоматологическая поликлиника №22 ФОТО: предоставлено рекламодателей
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КГБУЗ ДСП 22 флагман медицинской помощи для детей из Центрального и Индустриального района краевой столицы. Поликлиника оснащена современными стоматологическими установками, новейшим оборудованием для дезинфекции и стерилизации стоматологических материалов и инструментария. Ведется работа по внедрению новых лечебно-профилактических методик и улучшению качества обслуживания, а также увеличению числа профилактических мероприятий в образовательных учреждениях – детских садах и школах.

Для успешного развития постоянно осваиваются новые технологии. Внедрение в практику современных достижений стоматологической науки позволяет оказывать помощь детям на высоком уровне. На сегодняшний день используются :

- в ортодонтии сверхэластичные сплавы для быстрого перемещения зубов малыми и сверхмалыми силами

- используются композитные пломбировочные материалы на основе микронаполнителей для восстановления зубов

- применение лейринг-техники для повышения эстетических характеристик прямых адгезивных реставраций

- минеральная герметизация зубов методом глубокого фторирования

- безаппаратурное лечение начальных форм кариеса у детей.

В нашей поликлинике достижения науки и практики доступны детям. Реализация программ «Профилактика стоматологических заболеваний у детей» , «Здоровое поколение», использование фторсодержащих препаратов, силантов – герметиков, способных создавать вокруг зубов эффект «скафандра», позволяет успешно преодолевать дальнейшие развитие кариозного процесса, не доводя до неприятных, а иногда и болезненных лечебных манипуляций.

Ждем вас в рабочие дни с 9 до 18 часов, а в субботу с 9 до 15 часов по адресу. Хабаровск, ул. Краснореченская, 177 А. Телефон для справок: 8(4212) 36-40-78

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