Молодежную палату при Законодательной думе Хабаровского края сформируют на новых условиях

Во время внеочередного январского заседания закдумы парламентарии приняли постановление о Молодежной общественной палате при краевом парламенте. Установлен новый порядок приема в члены молодежного парламента, скорректирован ряд организационных и структурных вопросов.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

Теперь вступить в Молодежную палату могут граждане в возрасте от 16 до 30 лет. Право на выдвижение кандидатов остается за предприятиями, организациями, образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, депутатами Законодательной думы и иными общественными организациями. Также в состав палаты войдут по одному представителю от молодежных парламентов при органах местного самоуправления городских округов и районов края.

Изменения коснулись и должности почетного председателя палаты, теперь ее нет, и свои решения юные парламентарии будут принимать без его присмотра. Введена должность секретаря совета, конкретизированы полномочия руководящего состава.

Исключительную компетенцию Собрания Молодежной палаты дополнили утверждением положения о комиссиях Молодежной палаты и положения об этике членов Молодежной палаты. Как отметила спикер Законодательной думы края Ирина Зикунова, в своей предыдущей модели молодежная палата во многом зависела от председателя Законодательной думы, поскольку значительная ее часть, 15 человек, назначалась им, а кроме того, он же и являлся почетным председателем палаты.

ИНИЦИАТИВУ - МОЛОДЕЖИ

- Мы ушли от этого всего, отдали инициативу молодежи. Что касается возрастного диапазона от 16 до 30 лет, то он охватит действительно активную, учащуюся молодежь, которая еще не ушла достаточно серьезно в профессию или семейную жизнь, - подчеркнула Ирина Валерьевна. - Я полностью поддерживаю позицию моих коллег в том, что Молодежная палата должна быть вне политических кренов, она должна в молодежной среде проводить принципы парламентаризма и способствовать получению обратной связи от молодежного сообщества, чтобы слышать проблемы и запросы молодого поколения.

Как отметил, в свою очередь, председатель постоянного комитета Законодательной думы края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин, принятие постановления позволит повысить эффективность работы Молодежной палаты в целях реализации интересов молодежи, а также будет способствовать дальнейшему развитию молодежного парламентского движения в Хабаровском крае.

Свою деятельность в составе молодежной общественной палаты высоко ценят и те, кто уже попробовал себя в качестве «молодого пополнения».

- В Молодежную общественную палату при Законодательной думе Хабаровского края я вступил еще десятиклассником в 2007 году, - поделился опытом Виталий Морозов. - Пакет документов тогда был схож с нынешним положением: заявление, рекомендация-характеристика, копия паспорта и прочее. Чтобы стать членом Молодежной палаты, тогда нужно было пройти шестимесячный испытательный срок (в этот период за каждым кандидатом в члены Молодежной палаты закрепляли куратора, который оценивал деятельность кандидата), после этого специальная рабочая группа принимала решение большинством голосов для выдвижения кандидатуры на заседание совета Молодежной палаты. И затем уже Совет Молодежной общественной палаты большинством голосов принимал решение о включении в состав Молодежной палаты. Я сразу включился в работу Молодежной палаты, принимал участие в различных акциях: посещение и поздравление ветеранов на дому, митинги, шествиях и другое. Прошел путь от рядового члена до члена совета Молодежной палаты, был секретарем и заместителем председателя комиссии по законотворчеству и мониторингу правового пространства. Особенно хочется отметить законотворческую работу с постоянными кометами думы и участие в работе молодежного центра правовой помощи при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае (действовал как структура Молодежной палаты). Работа с сотрудниками аппарата целых двух органов власти позволила обрести новые знания и профессиональные навыки. Все это продолжалось до 2012 года включительно. С того времени я не был в составе Молодежной палаты, но до сих пор у меня сохранилось удостоверение члена МОП.

Прием документов от кандидатов осуществляется с 11 февраля по 11 марта 2020 года в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: Хабаровск, улица Муравьёва-Амурского,19, кабинет 533, контактный телефон 8 (4212) 47-26-41. Список документов представлен на сайте Законодательной думы Хабаровского края.