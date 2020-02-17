Куда сходить 23 февраля 2020 в Хабаровске: тематические вечеринки, мастер-классы и военный салют

А сходить, и правда, будет куда - в этот день в городе собираются устроить настоящий праздник в честь мужчин и защитников Отечества, причем программа весьма разнообразна - от серьезных исторических реконструкций и спектаклей до активных игр, забегов и музыкальных вечеринок за полночь. Благо следующий день - понедельник, 24 февраля, объявлен выходным, так что можно ни в чем себе не отказывать и веселиться допоздна.

МЕРОПРИЯТИЯ 20-22 ФЕВРАЛЯ

Начнем немного издалека, так как готовиться к важному празднику в Хабаровске начинают несколько заранее, и ряд городских мероприятий пройдет до основного дня празднования.

Двадцатого февраля:

В 14:00 состоится дворовой мини-праздник для взрослых и детей «Буду я солдатом». Он пройдет на хоккейной коробке по адресу: улица Краснореченская, 66, участников ждет веселая спортивно-игровая программа.

В 15:00 в центре работы с населением «Родник», расположенном на улице Бойко-Павлова, 20, состоится концерт «Солдатам Отечества - слава!», на который приглашают всех желающих.

Двадцать первого февраля:

В 12:00 состоится церемония по возложению цветов к мемориалу «Танк» по улице Лермонтова, 12.

В 15:00 в ГДК по улице Ленина, 85, пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В 15:00 в центре работы с населением «Диалог», на Руднева, 35, в честь праздника организуют конкурс «А ну-ка, дедушки!». Приглашаются все желающие.

Также в 15:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке по адресу: Муравьева-Амурского, 1, пройдет международный литературный конкурс «Джалиловские чтения». Муса Джалиль - советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Он страстно любил жизнь и Родину и до последнего вздоха боролся за свои идеалы. ДВГНБ приглашает поклонников творчества поэта и желающих познакомиться с его литературным даром.

В 20:00 в кафе «Роял» по адресу: Выборгская, 97 устроят «Камуфляж-пати» 18+. Как сообщают организаторы, всех пришедших ожидают розыгрыш призов, диджей, ведущий, фотограф, фотозона и море танцев. Вход платный: 300 рублей.

Двадцать второго февраля:

В 12:00 в краевой филармонии по адресу: Шевченко, 7, состоится концерт «Стойкий оловянный солдатик», посвященный Дню защитника Отечества. Музыкально-литературное хореографическое представление по мотивам одноименной сказки Андерсена стоит посмотреть как детям, так и взрослым. Стоимость билета: 350 рублей.

В 17:00 с концертом в краевой филармонии на улице Шевченко, 7, выступит оркестр штаба Восточного военного округа. В программе концерта патриотические песни, марши, популярная и классическая музыка. Стоимость билета: 500-700 рублей.

В 20:00 в ресторане Bierkopf, расположенном на улице Дикопольцева, 46, пройдет субботний вечер с участием музыканта Сергея Трунина. Организаторы в честь предстоящего праздника обещают комплимент от заведения всем пришедшим мужчинам. Вход свободный.

Праздник завершится традиционным военным салютом - для этого задействуют 500 холостых боеприпасов и около 500 салютных зарядов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КУДА СХОДИТЬ 23 ФЕВРАЛЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Медленно, но верно мы подошли к основной дате и главному вопросу - куда сходить 23 февраля 2020 в Хабаровске? Итак:

В 10:00 в парке «Северный» можно начать праздничный день со спорта, посетив легкоатлетический пробег «Февральский ветер». В мероприятии примут участие ветераны спорта и пожилые любители бега и здорового образа жизни, молодежь, студенты ТОГУ. Участие в пробеге примут около 30 человек.

В 11:00 «Атака шоу» организует база отдыха «Лайм» по адресу: Выборгская, 99. В программе мероприятия мастер-класс по разборке и сборке АК-74, мастер-класс по метанию учебной гранаты в мишень, стрельба из оружия времен ВОВ, стилистическая фотозона, бесплатная полевая кухня, приготовленная в МК-30. Вход свободный.

В 14:00 на территории Центра социальной работы с населением «Единство», на улице Ульяновской, 172, пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная снятию блокады Ленинграда. Посмотреть на действо приглашаются все желающие.

В 17:00 в театре драмы по адресу: Муравьева-Амурского, 25, начнется спектакль «Моя профессия - синьор из общества» 16 +, повествующий о жизни синьор Папагатто, который зарабатывает на жизнь тем, что «работает» «синьором из общества». Он - большой знаток человеческой психологии, предприимчивый собеседник светских львов и львиц, развлекает богатых гостей «глубокомысленной» беседой, а между делом крадет бутылки коньяка и бутерброды с икрой и этим зарабатывает на жизнь. Стоимость билета: 350-1200 рублей.

Также в 17:00 в краевом музыкальном театре по адресу: Карла Маркса, 64, представят патриотическую пьесу «Севастопольский вальс». Действие этой романтической истории о любви происходит в июне 1942 года, в последние дни обороны Севастополя, а затем в мирное время, когда фронтовые друзья встречаются вновь. Стоимость билета: 300-800 рублей.

В 18:00 мастер-класс для взрослых по росписи имбирных пряников к 23 февраля проведет мастерская «Хобби-холл» на улице Ленинградской, 73 Б. На занятии вы сможете самостоятельно расписать имбирные пряники и порадовать таким подарком своих мужчин. Стоимость посещения и материалов: 500 рублей.

В 21:00 бар «Гараж» на улице Волочаевской, 15, приглашает отметить День защитника Отечества весело и громко с шумной бандой Good Zone. Вход на мероприятие 18+.

Также в 21:00 на набережной стадиона имени Ленина праздник завершится традиционным военным салютом - для этого задействуют 500 холостых боеприпасов и около 500 салютных зарядов. Стрелять будут из 18-ти гаубиц Д-30.