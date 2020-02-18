2020-02-18T07:21:55+03:00
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Куда сходить на Масленицу в Хабаровске в 2020 году: программа мероприятий

Редакция «КП-Хабаровск» сделала небольшую подборку мероприятий на Масленицу в Хабаровске 2020 и за пределами краевой столицы
Александр ШТААЛЬ
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Куда сходить на Масленицу в Хабаровске в 2020 году: программа мероприятийКуда сходить на Масленицу в Хабаровске в 2020 году: программа мероприятийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Масленичная неделя в этом году начинается с 24 февраля, то есть, начиная с этого дня, традиционно начинают печь блины. К слову, сама Масленица в Хабаровске в 2020 году выпадает на 1 марта. Кроме поедания вкусной выпечки, горожане смогут стать участниками гуляний. Редакция «КП-Хабаровск» сделал небольшую подборку мероприятий к этому празднику.

МАСЛЕНИЦА В ХАБАРОВСКЕ В 2020 ГОДУ

В центре города на городских прудах с 13:00 до 14:00 пройдет праздник «Широкая Масленица». Жителей и гостей города приглашают на него 29 февраля. В программе: спортивные состязания, конкурсы и викторины. Для победителей приготовили призы, гостей накормят вкусной солдатской кашей, горячими блинами и чаем. В конце праздника традиционно сожгут соломенное чучело. Вход свободный.

Масленицу отпразднуют 1 марта на территории торгового центра «Экодом». Начало в 13:00. Для гостей праздника приготовят горячие бесплатные блины и чай, организуют конкурсы. Кроме того, в этот день будут дегустации продукции от местных фермеров и производителей. А за участие в викторине вручат вкусные призы.

В Индустриальном районе Хабаровска «Проводы зимы» устроят на территории торгового центра «ЭВР». Гуляния организуют 1 марта 2020 года, начало в 12:00. В программе: концерт, беспроигрышная лотерея, танцы, веселые конкурсы, песни и масленичный столб. Гостей праздника накормят на полевой кухне кашей и блинами, напоят горячим чаем.

МАСЛЕНИЦА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ХАБАРОВСКА

Тем, кто хочет провести Масленицу не в Хабаровске, а за его пределами, предлагают съездить в центр «Ладь в селе Бычиха. Приглашают группы 20-45 человек, продолжительность три часа. В программе: встреча с аниматорами, размещение в русской избе, экскурсия «Масленица на Руси». Также проведут мастер-класс, эстафету и полосу препятствий. Будет и традиционное сжигание чучела, а также выпекание блина на лопате и конкурс домашних блинов.

Большая сосновская Масленица состоится 29 февраля и 1 марта в 13:00 в центре семейного отдыха «Сосновка». В программе: обжорные ряды, блины на лопате и цветные блины, а также глинтвейн, шашлыки и плов.

Кроме того, Центр ДВ Открытий «Горизонт» предлагает ряд программ. Например, желающие могут отметить Масленицу на Хехцире, прогулявшись по Змеинной сопке. В программе: катание с горок, конкурсы и игры народов мира, сжигание чучела. Масленичные гулянья организуют на «Дельфине» - игры, конкурсы, ведущие и музыка, сжигание чучела. Масленица на «Оазисе» - это чай с блинами, веселые конкурсы, соревнования и сжигание чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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