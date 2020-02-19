2020-02-19T05:47:39+03:00
Экономика

Доступная рыба в Хабаровском крае: как спасти реку Амур

Ситуацию обсудили в студии «Делового курса» наиболее компетентные специалисты и представители рыбопромышленного комплекса
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуацию обсудили в студии «Делового курса» наиболее компетентные специалисты и представители рыбопромышленного комплекса ФОТО: Александр ЯнышевСитуацию обсудили в студии «Делового курса» наиболее компетентные специалисты и представители рыбопромышленного комплекса ФОТО: Александр Янышев
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Хабаровский край вот уже несколько лет лихорадит из-за ситуации с низкой популяцией лососевых в реке Амур - ученые озвучивают новые неутешительные прогнозы, а общественники требуют полностью запретить вылов красной рыбы на ближайшие годы. Первый дальневосточный видеожурнал «Деловой курс» не смог остаться в стороне от проблемы и пригласил в свою студию представителей рыбопромышленного комплекса, чтобы узнать их мнение о сложившемся положении.

ДОСТУПНОГО ЛОСОСЯ НЕ БУДЕТ

Не иначе, как катастрофой, называют ученые нынешнее положение дел с популяцией лососевых на реке Амур. Не секрет, что количество красной рыбы сокращается уже не первый год, но дальше может стать только хуже. По прогнозам специалистов, если уже сейчас не принять самых активных действий, то уж в 2021 году мы рискуем вообще не увидеть на прилавках доступного лосося. Только вот что именно нужно делать, пока точно сказать не может никто. Необходим комплекс мер, а значит и люди, готовые взять на себя ответственность за их реализацию.

В 2019 случилось то, что не делали многие годы до этого. Было принято решение о полном запрете промышленного вылова лососевых на реке Амур в период летнего хода. Отраслевикам отдали осень, но и она не порадовала крупными показателями - при прогнозе почти в 16,5 тысячи тонн рыбаки выловили лишь около 8 тысяч тонн. В настоящее время, в преддверии скорого рыбного сезона, ломают голову о будущих действиях все причастные. Так, общественники вообще предлагают полностью запретить путину на ближайшие годы, только выход ли это из нынешней ситуации?

ВАРВАРСКИЙ ВЫЛОВ

Как отмечают специалисты, причин к снижению популяции рыбы в Амуре может быть множество, и исключать какую-либо из них сейчас нельзя. Среди озвучиваемых гипотез и плачевное состояние русел рек, которые заросли травой и водорослями, из-за которых лосось не может пройти на нерестилища, и плохая изученность особенностей популяции учеными, но большинство все-таки упирается в одну проблему. Речь идет о варварском вылове рыбы как промышленными предприятиями, так и браконьерами, которые в последние годы просто не давали косякам дойти до верховий рек. Регулярно говорят также о «московском следе»…

Все это мы обсудили с наиболее компетентными в данных вопросах людьми. В студию «Делового курса» для большого разговора мы пригласили председателя дальневосточной ассоциации рыбоводов Евгения Пухкалова, председателя хабаровского краевого фонда содействия охране водных биологических ресурсов «Амур», а также главу ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Максима Берлегю.

Деловой курс: доступная рыба.Хабаровский край вот уже несколько лет лихорадит из-за ситуации с низкой популяцией лососёвых в реке Амур учёные озвучивают новые неутешительные прогнозы, а общественники требуют полностью запретить вылов красной рыбы на ближайшие годы. Первый дальневосточный видеожурнал Деловой курс не смог остаться в стороне от проблемы и пригласил в свою студию представителей рыбопромышленного комплекса, чтобы узнать их мнение о сложившемся положении.

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