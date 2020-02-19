Куда сходить с ребенком на 23 февраля в Хабаровске: план действий для родителей

На этой неделе защитники Отчества отметят свой практически профессиональный праздник. В городе уже озвучили план мероприятий на 23 февраля в Хабаровске в 2020 году. Отдельно редакция «КП»-Хабаровск» сделала подборку мероприятий для детей.

Итак, 23 февраля в торговом центре «Южный Парк» на улице Суворова, 25 пройдет турнир по игре в лазертаг. Приглашают детей в возрасте от пяти лет. В командах будет по пять человек. Запись по телефонам: (4212) 93-03-84 и 94-46-54. Регистрация участников начнется в 9:00.

Для детей старше шести лет в Дальневосточной академии физкультуры и спорта пройдет мегатурнир в честь 23 февраля «Точно в цель». Время проведения с 12:00 до 14:00, адрес: Амурский бульвар, 1. В программе: сражения на nerf-бластерах, лучные бои, скалодром, стрелковые и лучные тиры.

В Хабаровской духовной семинарии 22 февраля проведут экскурсию с элементами викторины «Юный защитник Отечества». Место проведения: улица Тургенева, 26. Предварительно нужно записаться по телефонам 8-914-126-72-14 и 8-914-711-01-70. Регистрация закончится 21 февраля. К участию приглашают школьников и воспитанников воскресных школ.

В центре туризма «ЮТА» подготовили несколько программ, посвященных 23 февраля. Например, игра «Служу России» в поселке Ильинка - имитация прыжка с парашютом, высотная подготовка, рукопашный бой, армейская зарядка. Начало в 10:00, 12:00 и 14:00. Зарница на базе отдыха - полоса препятствий, тигр, переноска раненного, захват флага - «Царь Горы», хоккей с мячом. Мастер-класс «Солдат» - инструктор в форме РККА расскажет интересные факты из истории ВОВ, познакомит с образцами стрелкового оружия и обмундирования военных лет.

Родителей вместе с детьми приглашают отметить 23 февраля в конном клубе «Зевс». После конной прогулки желающие смогут пофотографироваться с лошадьми, побывать на экскурсии.

Мастер-класс «Арбалет» проведут 23 февраля в центре лайфхаков «Эйнштейн». Начало в 10:00. Адрес: улица Ленинградская 28, корпус 2. Ребят научат мастерить арбалет, организуют для них состязания стрелков.

На Заимке организуют тур «День Защитника Отечества», а в центре «Лайм» - «Атака шоу», где проведут мастер-классы по разборке и сборке АК-74 и метанию учебной гранаты в мишень. Также будет стрельба из оружия времен ВОВ и бесплатная полевая кухня.

Программу на 23 февраля в Хабаровске подготовили и в ТЦ «Юбилейный» на улице Шкотова, 4, первый этаж. Время проведения: 12:00-13:00.