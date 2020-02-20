У хабаровчан родилась идея грандиозной экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина»

В Хабаровском крае рождаются очень интересные идеи, которые помогают поддерживать память о Великой Отечественной войне и Победе народа. Ранее писали о военных, которые отправились из Хабаровска в Москву и за 100 дней собираются преодолеть расстояние в восемь тысяч 492 километра. Свой подвиг они посвятили 75-летию Победы. Группа других лыжников в честь такой даты решила пройти 75 километров по заповедной земле в два этапа. Участники спортивного клуба «Тайгер» стали инициаторами грандиозной экспедиции на Берлин.

ДОБРАТЬСЯ ДО РЕЙХСТАГА

До конечного пункта - Рейхстага - участники международной экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина» доберутся не с боями, как это было в 1945 году, а вполне мирно на машинах. Они проедут по маршруту «Владивосток - Москва - Берлин» и за 55 дней преодолеют расстояние в 12 тысяч километров. Автопробег будет длиться с 18 марта по 9 мая.

- В Хабаровске и в других городах по маршруту нашего следования мы будем собирать фото ветеранов, - рассказал Станислав Винокуров, руководитель оргкомитета экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина». - Собранные материалы оформят в альбом, который выставят 8 мая 2020 года у Рейхстага. Таким образом, большинство ветеранов, не дошедших до Берлина в Великую Отечественную войну, «дойдут» до него в наши дни хотя бы на фото.

Выпуск «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 годаФото: Евгения ГУСЕВА

Фотографии отцов, дедов, прадедов - участников Великой Отечественной войны будут принимать до 10 марта как в электронном, так и в бумажном виде. Пожалуйста, укажите перед отправкой фамилию, имя и отчество ветерана, его год рождения, и откуда (если у вас есть сведения) он призывался на фронт. Когда экспедиция доберется до Берлина, фотографии отснимут на фоне Рейхстага, а снимки разместят на сайте проекта.

ИЗ ХАБАРОВСКА НА ЗАПАД ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина» стартует 18 мата во Владивостоке. На следующий день, 19 марта, участники автопробега приедут в Хабаровск. В краевой столице они встретятся с воспитанниками патриотических клубов на площади Славы, проведут митинг у памятника маршалу Малиновскому.

Из Хабаровска автомобильная экспедиция направится на запад через всю страну. Остановки будут делать в больших и малых городах, посетят около тридцати городов, сел и поселков России, а также Белоруссии, Литвы, Польши и Германии. В Берлин они приедут 8 мая. Торжественная церемония окончания поездки состоится на Площади Республики перед зданием Рейхстага. На следующий день, 9 мая, участники экспедиции пройдут в составе «Бессмертного полка» от Бранденбургских ворот до Парка Большой Тиргартен, поучаствуют в праздничных мероприятиях Дня Победы.

Участники автопробега «походом на Берлин» не просто отметят 75-летие Победы, но и помогут объединить усилия общества, направленные на сохранение памяти об историческом событии. Пока она жива, новой войны не будет.

В планах дальневосточников также провести в столице Германии большую международную спортивную тренировку с участием бойцов из России и стран Европы. По мнению активистов, это поможет создать единый мощный союз представителей различных направлений боевых искусств, готовых к конструктивному сотрудничеству и взаимопониманию.

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