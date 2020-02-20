2020-02-20T08:48:10+03:00
Общество

Хабаровские рынки пустеют: китайцам временно запретили въезд в Россию

Торговые места через один закрыты на ключ, продавцы работающих ларьков всеми силами борются за клиента
Сергей ТРАВИН
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Покупателей встречают полупустые торговые рядыПокупателей встречают полупустые торговые рядыФото: Сергей ТРАВИН
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С 20 февраля гражданам КНР временно запрещен въезд в Российскую Федерацию. Снимут запрет только, когда успокоится коронавирус.

Китайским студентам, коих в вузах Хабаровского края немало, продлили каникулы на неопределенный срок. Нельзя сказать, что они этому рады, как и преподаватели: обе стороны понимают, что наверстывать упущенное время рано или поздно придется. Продвинутые преподаватели раздают задания дистанционно.

Однако в некоторых сферах «удаленка» либо невозможна, либо крайне затруднена. Строительство, сельское и лесное хозяйство, торговля – в этих отраслях сейчас чувствуется некоторая напряженность. И если китайские товары все-таки пересекают границу – вот, буквально на днях в Хабаровск пошел поток фур с овощами из Поднебесной, то с рабочей силой есть некоторые проблемы.

Центральный рынок Хабаровска – одно из тех мест, где китайцев много. Продавцы – из русских, но за их спинами все равно маячат китайские хозяева. Покупатели, кстати, рады этому: с азиатами можно поторговаться. А крик в спину уходящему клиенту «Бери, бери, хоросо!»? Рынок без такого – не рынок.

Однако сейчас половина торговых мест в уличных рядах закрыта на лопату. На некоторых висят объявления «Закрыто до 15 февраля», явно повешенные еще до введения ограничения на въезд.

Уезжая домой на новогодние праздники, китайские предприниматели и не думали, что все так обернется Фото: Сергей ТРАВИН

Уезжая домой на новогодние праздники, китайские предприниматели и не думали, что все так обернетсяФото: Сергей ТРАВИН

Граждан КНР не видать, за прилавками стоять русские и выходцы из бывших советских республик. Продавцы хмуро посматривают на немногочисленных покупателей. Попытки пообщаться пресекают: или покупай, или иди – некогда мне с тобой болтать, работать надо!

Работающие павильоны радуют ассортиментом Фото: Сергей ТРАВИН

Работающие павильоны радуют ассортиментомФото: Сергей ТРАВИН

Полупустой рынок вряд ли серьезно обострит ситуацию. Товар, которым традиционно торгуют китайцы, не уникален – всякие бытовые мелочи, от носков до чайников, от мелка «Машенька» до штор. Все это можно купить и в хозяйственных магазинах, но, повторюсь, конкурентное преимущество рынка – низкая стоимость товаров. Впрочем, и это преимущество сейчас нивелируют магазины «фиксированной цены».

Неработающие точки опечатаны охраной - за закрытыми рольставнями хранится товар Фото: Сергей ТРАВИН

Неработающие точки опечатаны охраной - за закрытыми рольставнями хранится товарФото: Сергей ТРАВИН

Торговля не прекращается, за прилавками стоят русские и выходцы из бывших советских республик Фото: Сергей ТРАВИН

Торговля не прекращается, за прилавками стоят русские и выходцы из бывших советских республикФото: Сергей ТРАВИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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