2020-02-20T09:21:55+03:00
Политика

«Последнее китайское предупреждение» выписал нерадивым строителям онкоцентра в Комсомольске Сергей Фургал

Глава региона намерен в максимально жесткой форме бороться с отставанием от графика сооружений, имеющих важнейшее значение для Города юности
Евгения МОЛОТОВА
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«Последнее китайское предупреждение» выписал нерадивым строителям онкоцентра в Комсомольске Сергей Фургал«Последнее китайское предупреждение» выписал нерадивым строителям онкоцентра в Комсомольске Сергей ФургалФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В ходе очередной рабочей поездки в Город юности губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил ряд проблемных объектов из числа тех, что входят в Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре. Высокие гости посетили стройплощадки детского медицинского комплекса, многофункционального спортивного комплекса и онкологического диспансера. И везде обнаружились проблемы. Так, стройка детского медицинского комплекса, готового на 47% заморожена с декабря прошлого года. Строительство ведется с декабря 2017 года, но из-за ошибок в проекте процесс идет с отставанием.

- 13 марта новый проект Детского больничного комплекса должен пройти экспертизу. Как только это произойдет, строительство возобновится, - доложил ситуацию руководитель службы заказчика минстроя края Павел Поляк. - Из неосвоенных денег 2019 года в краевой бюджет должно вернуться около шестисот миллионов рублей, так как контракт уже заключен. Эти средства позволят продолжить работы.

БИТВА С ДОЛГОСТРОЕМ

А вот с онкологическим диспансером ситуация оказалась аховая. Строительство ведется с существенным отставанием от графика. По документам оно должно было закончиться еще в ноябре 2019 года. Однако, рабочих на объекте к моменту визита главы региона не было. Зато были представители подрядчика – ООО «Тутта», которые тоже пожаловались на недочеты в проекте.

Губернатора разговоры о проекте и его недочётах не устроили, поэтому он поставил ультиматум строителям — либо они продолжают строительство, либо с застройщиком разрывают контракт.

- Либо мы с вами подписываем дополнительное соглашение о начале строительства, либо мы расторгаем контракт, - озвучил требование Сергей Фургал. - После этого все документы уходят в правоохранительные органы. Последний срок – 15 марта. В этот день я приеду, и если здесь не будет работ, мы расторгаем с вами контракт со всеми вытекающими последствиями.

Либо мы с вами подписываем дополнительное соглашение о начале строительства, либо мы расторгаем контракт, - озвучил требование Сергей Фургал. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Либо мы с вами подписываем дополнительное соглашение о начале строительства, либо мы расторгаем контракт, - озвучил требование Сергей Фургал.Фото: Вячеслав РЕУТОВ

При этом, неотработанный аванс, выплаченный подрядчику в 2019 году составил 357 миллионов рублей, а общее отставание в денежном выражении составило 690 миллионов рублей. Теперь краевым властям предстоит произвести обратный возврат федеральных средств, полученных в 2019 году.

К НОВОМУ ГОДУ - НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Меньше вопросов у губернатора к подрядчикам, возводящим региональный центр развития спорта. Его планируется сдать в текущем году. Проблема только одна, зато практически традиционная для «комсомольских строек». Да, это проектная часть. Часть проектных решений пришлось менять на ходу, они тоже ждут визы проектировщика. Руководство компании обратилось к властям региона рассмотреть возможность десяти процентной компенсации удорожания материалов, так как это не было учтено в первоначальном плане. Сейчас все материалы завозятся из Хабаровска и других регионов.

- Через экспертизу мы рассмотрим ваше обращение. Но вы пойдете на наши условия. Вам нужно будет выставить полный состав рабочих на две смены, - подчеркнул Сергей Фургал.

Меньше всего претензий к подрядчику строительного комплекса Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Меньше всего претензий к подрядчику строительного комплексаФото: Вячеслав РЕУТОВ

Напомним, что этот объект возводится в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни». Его строительство разбито на несколько этапов, и сейчас идет возведение центра сложнокоординационных видов спорта, а также дворца единоборств и игровых видов спорта. Следующим этапом станет возведение легкоатлетического манежа с беговыми дорожками, площадками для прыжков в длину и толкания ядра, метания копья, диска и молота. Новый спорткомплекс сможет одновременно принимать до одной тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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