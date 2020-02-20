2020-02-20T15:11:00+03:00
Спорт

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2

Теперь «тигров» от зоны плей-офф отделяет одно очко, и больше проигрывать хабаровской команде нельзя [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Рижское «Динамо» - команда которой сегодня нечего терять. Предпоследнее место в конференции «Запад» и 37 очков гарантируют что в плей-офф клуб уже играть не будет, а значит бело-голубые могут творить на площадке все-что угодно создавая опасный непредсказуемый хоккей. В отличии от «Амура», который в кои то веки может попасть в гонку на выбывание. У хабаровской команды остается всего четыре игры и каждая очень важна. Это назначит что «тигры» испытывают сильное моральное давление, права на ошибку нет победа нужна любой ценой.

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первый период начался за явным преимуществом гостей – «Динамо» атаковало, создавая очень опасные моменты у ворот Евгения Аликина, который сегодня наконец-то вышел в основном составе. Но забили первыми именно «тигры». Тройка нападения прорвалась в зону соперника Владислав Ушенин принял пас от партнера и уверено прострелил вратаря «бело-голубых» - 1:0.

Ответ последовал на 12 минуте, первое звено рижан, наиболее опытное из всей команды, выиграло вбрасывание и Робертс Мамчицс тут же нанес удар по воротам. Евгений Аликин шайбу не увидел – 1:1.

-Мы настраиваемся только на победу, и не важно на каком месте мы играем всегда будем биться на победу. Осталось не так много матчей. Начали так себе пропустили вначале, но получилось сравнять будем пытаться выигрывать, - рассказал Кирилл Слепец, нападающий ХК «Динамо».

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Во втором периоде динамовцы сразу же бросились выполнять свой план на игру, «Амур» пытался не уступать и даже оказавшись в меньшинстве иногда вырывался в контратаку на чужие ворота. В одном из таких моментов повреждение получил Антон Лазарев, хоккеиста, держащегося за руку, медики увели в подтрибунное помещение. Страсти накалялись, атака шла на атаку. Несмотря на множество опасных моментов забить ни одной и другой команде не удалось.

- Никто не хочет уступать, цена победы очень велика. Нам сейчас очень нужны очки мы боремся за плей-офф, а Рига хоть и потеряла все шансы, но команда будет биться до последнего. Отсюда и такой результат: игра равная, счет ничейный. В третьем периоде будем выходить и играть на победу. Нам прежде всего надо правильно играть в обороне, отсюда пойдут контратаки и могут возникнуть голы. Нужно зарабатывать удаления чтобы играть в большинстве и реализовывать их, - подчеркнул Денис Голубев, нападающий ХК «Амур».

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Третий период должен стать решающим, это понимают все и решит его исход первая же заброшенная шайба. «Амур» по-прежнему подводит реализация моментов, которых было множество. В итоге счет к концу матча все тот же – 1:1. В овертайме «тигры» делали все возможное чтобы забить, но ворота гостей были как заколдованные. Даже Кирилл Рассказов который 100 процентов должен был забросить шайбу в ворота бьет и снаряд рикошетит от штанги.

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Буллиты решили исход этого ожесточенного поединка. Микелис Редлихс проталкивает шайбу в ворота Евгения Аликина, а вот у «тигров» так и не нашлось специалиста способного пробить защиту Александра Салака. В итоге «Амур» уступает со счетом 1:2, забирая в этой игре всего одно очко.

"Амур" - "Динамо" (Рига) 20.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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