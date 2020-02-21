«СКА-Нефтяник» - «Строитель», 21 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Хабаровский «СКА-Нефтяник» завершает свою короткую домашнюю серию игрой со «Строителем» из Сыктывкара. Это последний домашний матч команды в регулярном чемпионате, дальше остаются только два матча на выезде и плей-офф. По сравнению с предыдущим соперником - московским «Динамо», игра с оппонентом из республики Коми, к тому же идущем на 9 месте турнирной таблицы, может показаться не такой интересной, но специалисты говорят - это далеко не так. От «Строителя» можно ждать сюрпризов.

О СОПЕРНИКЕ

Год создания команды - 1957. В разное время она именовалась «Труд», «Эжма», «Сыктывкарстрой» и только с 1969 года приобрела нынешнее название - «Строитель». Клубные цвета: бело-синие.

Титулы: Серебряный призер чемпионата России 1993 года.

В элитном дивизионе (высшая лига, суперлига) чемпионата страны выступает с сезона 1983/84 гг. (кроме 2011-2017гг.).

- Хоккеисты из столицы республики Коми практически лишились шансов на попадание в «плей-офф». Несмотря на это, игра обещает быть интересной. В составе гостей выступает большая группа экс-армейцев, которые наверняка постараются передать должный «привет» бывшему клубу. Кроме того, игрой команд будут руководить бывший (Михаил Юрьев) и нынешний (Павел Франц) наставники национальной сборной России, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

СОСТАВ КОМАНД

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

«Строитель» Сыктывкар:

Вратари: 1 Екишев Макар, 20 Шакиров Максим, 30 Кутькин Даниил.

Защитники: 3 Кораблин Иван, 4 Куликов Андрей, 9 Власюк Владимир, 33 Опарин Андрей, 83 Филатов Сергей.

Полузащитники: 8 Лихачёв Артём, 15 Фефелов Дмитрий, 18 Фролов Роман, 23 Зубарев Максим, 26 Русин Вадим, 29 Воюшин Александр, 70 Медведь Максим, 71 Оппенлендер Антон, 72 Зимин Артём, 77 Шебонкин Сергей, 92 Бочкарёв Геннадий.

Нападающие: 5 Арзубов Павел, 6 Мамонтов Кирилл, 17 Агафонов Никита, 28 Башарымов Алексей, 95 Вахрушев Дмитрий.

Игроки в составе «Строителя» с опытом выступления за СКА: В. Власюк, С. Филатов, М. Медведь, А. Оппенлендер, А. Зимин, Д. Вахрушев.

Игроки в составе СКА с опытом выступления за «Строитель»: нет.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

17. 11. 2019 «Строитель» - «СКА-Нефтяник» - 3:8. Архангельск. Чемпионат России (предварительный этап).

09. 02. 2019 «СКА-Нефтяник» - «Строитель» - 11:5. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап).

03.11. 2018 «Строитель» - «СКА-Нефтяник» - 1:8. Сыктывкар. Чемпионат России (предварительный этап).

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В этом матче победа «СКА-Нефтяник» сомнений не вызывает. Фаворит есть фаворит, пускай сегодня он занимает не самое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Хотя, конечно, будет очень интересно посмотреть, что сможет противопоставить Павел Франц - наставник «Строителя», действующий, Михаилу Юрьеву - главному тренеру «СКА-Нефтяник». Чье кунг-фу окажется сильнее? Нынешнего наставника сборной России или экс-тренера, четыре раза приводившего национальную сборную к званию чемпионов мира?

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Строитель» 21 февраля с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).