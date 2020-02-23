2020-02-23T10:13:07+03:00
Общество

В Биробиджане дали «победный» концерт ко Дню защитника Отечества

В городском дворце культуры провели торческое мероприятие, посвященное мужскому празднику, но при этом воспели героическое прошлое
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваВ Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

БЬЕТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ...

Сегодня в стране отмечается традиционно "мужской" праздник, связанный с защитой Родины. Биробиджан не стал исключением - в городском дворце культуры состоялась акция "Путь к Победе", привлекшая более сотни посетителей. Хотя такое мероприятие логичнее было бы приурочить к Девятому мая.

В фойе досугового учреждения открылась тематическая фотовыставка с портретами местных ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом была смонтирована импровизированная землянка - под маскировочной сеткой на дощатом настиле покоились солдатская каска, фляжка, рюкзак, две оловянные кружки, а также "ящик с боеприпасами" и макет автомата ППШ. Биробиджанцы разных возрастов с удовольствием знакомились с экспонатами, кто-то делал селфи на фоне раритетов.

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника Отечества Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мой дедушка воевал с фашистами, но до победы не дожил - погиб от пули снайпера на территории Германии. Наши предки бились за светлое будущее, чтобы нам жилось хорошо. Их подвиг забывать нельзя, - поделилась своими впечатлениями биробиджанка Ольга, одна из посетительниц фотовыставки.

ТО-ЛИ ЭХО УШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Публику пригласили в концертный зал городского дворца культуры Вход был свободной, и всем желающим насладиться живым искусством мест не хватило. На экране показали кинохронику, связанную с Великой Отечественной войной, невидимый диктор прочитал несколько фронтовых стихотворений. Затем на сцене появилась группа парней - представителей современного поколения. Один юноша спросил, знают ли его друзья, какой сегодня праздник. Те ответили, а кто-то добавил, что лучше воевать виртуально (в компьютерных играх), чем пережить этот ужас в реальности...

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника Отечества Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Самодеятельные артисты исполнили более двадцати творческих номеров, большинство из которых было связано с героическим прошлым. Овации вызвало выступление Биробиджанского народного ансамбля скрипачей, тепло были встречены и другие исполнители, а припев со словами "этот день победы порохом пропах" подхватило пол-зала. Кто-то не мог сдержать слез, оплакивая погибших защитников Отечества.

В Биробиджане дали «победный» концерт ко Дню защитника Отечества.Автор: Виктор Черненко

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Магазинные торты - экспонат для урока химии»: откровения кондитера о шоу-десертах и самых необычных заказах
Самарский кулинар Юлия Каботько рассказала, на какие трудности приходится идти, чтобы порадовать сладкоежек и почему торт не может стоить меньше 1000 рублей
Новости 24
Сестры гадалки «кинули» двух пенсионерок в Хабаровском крае почти на миллион рублей
В Хабаровске началась охота на нетрезыых водителей, а пьяная хабаровчанка на такси сбила мужчину в поселке Бычика
Чемпионат по ездовым видам спорта в Комсомольске-на-Амуре
Уже одиннадцать школ и четыре детсада закрыли на карантин из за ОРВИ в Хабаровском крае
«Лесное дело» приближается к развязке: бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края будут судить
Лучших молодых военнослужащих наградили в Хабаровске по случаю Дня защитника Отечества
Пассажиры такси чудом уцелели в ДТП в центре Хабаровска
Погода в Хабаровске на 23 февраля 2020 года: в Хабаровске солнечно, без осадков, днем до -3 градусов
В ЕАО полицейские пришли искать наркотики и нашли ружье
Давно хотела такой телефон: в Хабаровском крае мужчину ограбила подружка
В Хабаровске могут закрыть маршрут трамвая номер шесть
В прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налога
35 километров за три часа: военные участвующие в переходе Хабаровск-Москва установили новый рекорд
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снег
В ЕАО и Хабаровском крае изучат изменения на территориях за последние 100 лет
Экс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растрату
Самбист из Хабаровского края представит Россию на состязаниях мирового уровня
Очередной чиновник хабаровской мэрии отправился на заслуженный отдых
В ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница Китая
К Вечному огню на площади Славы в Хабаровске возложили цветы