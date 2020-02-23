В Биробиджане дали «победный» концерт ко Дню защитника Отечества

БЬЕТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ...

Сегодня в стране отмечается традиционно "мужской" праздник, связанный с защитой Родины. Биробиджан не стал исключением - в городском дворце культуры состоялась акция "Путь к Победе", привлекшая более сотни посетителей. Хотя такое мероприятие логичнее было бы приурочить к Девятому мая.

В фойе досугового учреждения открылась тематическая фотовыставка с портретами местных ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом была смонтирована импровизированная землянка - под маскировочной сеткой на дощатом настиле покоились солдатская каска, фляжка, рюкзак, две оловянные кружки, а также "ящик с боеприпасами" и макет автомата ППШ. Биробиджанцы разных возрастов с удовольствием знакомились с экспонатами, кто-то делал селфи на фоне раритетов.

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мой дедушка воевал с фашистами, но до победы не дожил - погиб от пули снайпера на территории Германии. Наши предки бились за светлое будущее, чтобы нам жилось хорошо. Их подвиг забывать нельзя, - поделилась своими впечатлениями биробиджанка Ольга, одна из посетительниц фотовыставки.

ТО-ЛИ ЭХО УШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Публику пригласили в концертный зал городского дворца культуры Вход был свободной, и всем желающим насладиться живым искусством мест не хватило. На экране показали кинохронику, связанную с Великой Отечественной войной, невидимый диктор прочитал несколько фронтовых стихотворений. Затем на сцене появилась группа парней - представителей современного поколения. Один юноша спросил, знают ли его друзья, какой сегодня праздник. Те ответили, а кто-то добавил, что лучше воевать виртуально (в компьютерных играх), чем пережить этот ужас в реальности...

В Биробиджане дали "победный" концерт ко Дню защитника ОтечестваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Самодеятельные артисты исполнили более двадцати творческих номеров, большинство из которых было связано с героическим прошлым. Овации вызвало выступление Биробиджанского народного ансамбля скрипачей, тепло были встречены и другие исполнители, а припев со словами "этот день победы порохом пропах" подхватило пол-зала. Кто-то не мог сдержать слез, оплакивая погибших защитников Отечества.