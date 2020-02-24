2020-02-24T07:58:11+03:00
Недвижимость

Сахалинские подрядчики доведут до сдачи недострои Хабаровска

В ближайших планах застройщика – превратить четырехэтажный долгострой в восемнадцатиэтажную жилую высотку
Ксения ТУРТЫГИНА
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Недодел собираются превратить в современное жилое зданиеНедодел собираются превратить в современное жилое зданиеФото: Администрация Хабаровска
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Тень юридически давно мертвого «Дальспецстроя» по-прежнему нависает над Хабаровском, уж больно обширное наследство оставила эта компания. Часть долгостроев уже довел до ума его правопреемник – ГВСУ №6, что-то в процессе работы, но и есть и заброшенные стройки, к которым не рискуют подступиться местные компании.

Справедливости ради, лепту в «недодел-фонд» внес не только «Дальспецстрой». По информации Вячеслава Тюгуна, начальника отдела городского департамента архитектуры, строительства и землепользования, из двадцати пяти застывших строек 12 перешли ГВСУ №6, 9 – у строительного холдинга «Грант», компания «Диалог» не смогла достроить два дома, по улицам Салтыкова-Щедрина и Кавказской, недодел на пересечении улиц Запарина и Уссурийского бульвара – за ЖСК «Утес», и еще один бетонный скелет высится на улице Флегонтова.

На днях стало известно, что на хабаровский рынок заходит застройщик из Южно-Сахалинска. Компания уже выкупила за 78 миллионов рублей недостроенный дом по улице Павла Морозова, в микрорайоне «Строитель». По проекту предполагалось построить здесь жилой дом, но пока что мы имеем четырехэтажный каркас, продуваемый всеми ветрами.

В Хабаровске 25 недостроенных домов, только половина из них имеет реальный шанс на введение в эксплуатацию Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 25 недостроенных домов, только половина из них имеет реальный шанс на введение в эксплуатациюФото: Администрация Хабаровска

Сахалинская компания планирует вложить в стройку еще около шестисот миллионов рублей и возвести восемнадцатиэтажку на 264 квартиры. Первый этаж традиционно отдадут предприятиям торговли и бытовых услуг, квартиры будут одно- и двухкомнатные – наиболее востребованный у покупателей формат. Кроме того, сахалинская компания возьмет на себя еще и соцобязательства – построит возле высотки поликлинику на 400 посещений в смену. К закладке фундамента приступят в марте этого года.

И третий проект – возведение жилого комплекса переменной этажности от 15 до 25 этажей на пересечении улиц Карла Маркса и Выборгской. Застройщик обещает не только благоустроенный двор, но и подземный автопаркинг. Сейчас идут инженерные изыскания, по результатам которых начнется проектирование.

Другие долгострои города пока не нашли новых хозяев. Городские власти со своей стороны готовы оказать всемерную поддержку застройщикам, которые заинтересуются этими стройками. В мэрии обещают помощь в преодолении административных барьеров, а также в налаживании контактов с хабаровскими сетевиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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