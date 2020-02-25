2020-02-25T06:08:45+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Старта» в Нижнем Новгороде со счетом 3:9

Армейцы сильно не напрягались, экономя сила перед плей-офф [видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Старта» в Нижнем Новгороде со счетом 3:9. Фото Сергея АристоваХабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Старта» в Нижнем Новгороде со счетом 3:9. Фото Сергея Аристова
Изменить размер текста:

В регулярном чемпионате остается не так много игр, и совсем скоро великолепная восьмерка российской суперлиги начнет главные старты этого сезона - на Кубок чемпиона страны. Восьмерка практически определена, и сейчас тренерские штабы взвешивают шансы и выстраивают стратегию на дальнейшее противостояние. На этом фоне матч армейцев с нижегородцами особого интереса не вызвал - всех гораздо больше интересует, как распределятся места в нижней части восьмерки.

Тем не менее «Старт» строил на эту игру определенные планы - у хабаровчан они не выигрывали достаточно давно и под занавес сезона надеялись оторвать пару очков у действующего чемпиона. Не вышло.

- По уже сложившейся для гостевых матчей нынешнего сезона традиции, хабаровчане избрали энергосберегающую модель игры. Но, даже действуя на средних скоростях, армейцы полностью превзошли своих соперников. Благодаря практически абсолютной командной сыгранности и высокому индивидуальному мастерству своих лидеров, армейцы легко взламывали оборону хозяев, еще в первом тайме забив в их ворота пять безответных мячей. Правда, после перерыва нижегородцы смогли несколько выровнять игру и даже трижды поразить ворота Виктора Каменева. Однако это не спасло их от крупного поражения, - отметил Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник».

Старт (Н.Новгород) СКА-Нефтяник (Хабаровск).

Из «красно-черных» в этом матче отличился Эрик Петтерссон, забивший четыре мяча в ворота хозяев площадки.

- Я бы хотел поблагодарить работников стадиона за то, что в таких достаточно непростых условиях смогли очень неплохо подготовить лед, - отметил на послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - То, как мы катались накануне - это тренировкой даже нельзя было назвать, и мы опасались, что сегодня погода будет схожая. Но, несмотря на то, что было достаточно тепло, лед позволял играть достаточно быстро, комбинационно, и мяч неплохо у нас ходил. Наверное, уже в первом тайме исход матча был ясен. Во втором тайме мы, конечно, скорости немного сбросили, «Старт» почувствовал, что может играть в контратаку, и достаточно результативно.

Мячи: 0:1 (19 мин.) Петтерссон (Ю. Бондаренко - угловой), 0:2 (30) Ишкельдин (Петтерссон), 0:3 (32) Шардаков (Ишкельдин), 0:4 (34) Петтерссон - с пенальти, 0:5 (41) Петтерссон (Ишкельдин), 1:5 (61) Кочетов (Киселев), 1:6 (64) А. Бондаренко (Петтерссон), 2:6 (73) Кочетов (Котков - угловой), 2:7 (74) Турушев (Петтерссон), 3:7 (80) Киселев, 3:8 (89) Шардаков (Ишкельдин), 3:9 (90) Петтерссон - с пенальти.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже 26 февраля в Кирове с местной «Родиной». Это будет заключительный матч предварительного этапа чемпионата для хабаровчан в этом сезоне. Дальше - плей-офф и интереснейшая борьба на выбывание за чемпионский кубок.

Послематчевая пресс-конференция матча ХК "Старт" - ХК "СКА-Нефтяник" (г. Хабаровск)..Послематчевая пресс-конференция матча ХК "Старт" - ХК "СКА-Нефтяник" (г. Хабаровск) 24 февраля 2020 г., стадион "Труд", г. Нижний Новгород. Главный тренер ХК "Старт" - БЕГУНОВ А.В., Главный тренер ХК "СКА-Нефтяник" - ЮРЬЕВ М.Ю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Челси - Бавария 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Наполи - Барселона 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Елена Вяльбе: Вечером Большунов уже мог объективно общаться и разговаривать
Президент федерации лыжных гонок России рассказала «КП» - как ошиблись с мазью в гонке на 30 км классикой, в результате чего Александр Большунов вместо победы занял на «Ски тур» лишь седьмое место [эксклюзив kp.ru]
Сборная России по баскетболу в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция
Баскетбол, матч Россия - Северная Македония 23 февраля 2020. Прямая он-лайн-трансляция из УДС "Молот" состоится 23 февраля 2020. Составы команд, прогнозы на отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона мира по версии WBC
Бокс. Бой в супертяжелом весе, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится утром по московскому времени 23 февраля 2020 года
Новости 24
В Госархиве в ЕАО пройдет День открытых дверей
Месторождение брусита в ЕАО станет одним из крупнейших в мире
В ЕАО супруги чудом не пострадали при взрыве газового баллона
В два раза больше детей-инвалидов из Хабаровского края оздоровятся в Приморье
В Хабаровском крае на «дальневосточных гектарах» открыли пчеловодческий кооператив
В Биробиджане пенсионерки отдали деньги мнимым сотрудникам службы безопасности банка
В ЕАО общественные организации получили президентские гранты
В зоосаде под Хабаровском выберут еще одного любимого зверя
Хабаровчанка ради развлечений незаметно забрала деньги у жены своего брата
«Лыжники Победы» по пути из Хабаровска в Москву увидели самую большую в мире голову Ленина
В Хабаровске погода сегодня, 25 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
В Биробиджане прокуратура через суд требует осветить «зебру»
Телезрителей Хабаровска временно отключат от эфира
Дом культуры на колесах: в Хабаровском крае появились автоклубы
Педагоги из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
В Хабаровске пассажирка угнала автомобиль у таксиста
В Хабаровский край пришла Масленица
Погода в Хабаровске на 24 февраля 2020 года: пасмурно, бесснежно и ветрено