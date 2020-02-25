Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Старта» в Нижнем Новгороде со счетом 3:9

В регулярном чемпионате остается не так много игр, и совсем скоро великолепная восьмерка российской суперлиги начнет главные старты этого сезона - на Кубок чемпиона страны. Восьмерка практически определена, и сейчас тренерские штабы взвешивают шансы и выстраивают стратегию на дальнейшее противостояние. На этом фоне матч армейцев с нижегородцами особого интереса не вызвал - всех гораздо больше интересует, как распределятся места в нижней части восьмерки.

Тем не менее «Старт» строил на эту игру определенные планы - у хабаровчан они не выигрывали достаточно давно и под занавес сезона надеялись оторвать пару очков у действующего чемпиона. Не вышло.

- По уже сложившейся для гостевых матчей нынешнего сезона традиции, хабаровчане избрали энергосберегающую модель игры. Но, даже действуя на средних скоростях, армейцы полностью превзошли своих соперников. Благодаря практически абсолютной командной сыгранности и высокому индивидуальному мастерству своих лидеров, армейцы легко взламывали оборону хозяев, еще в первом тайме забив в их ворота пять безответных мячей. Правда, после перерыва нижегородцы смогли несколько выровнять игру и даже трижды поразить ворота Виктора Каменева. Однако это не спасло их от крупного поражения, - отметил Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник».

Старт (Н.Новгород) СКА-Нефтяник (Хабаровск).

Из «красно-черных» в этом матче отличился Эрик Петтерссон, забивший четыре мяча в ворота хозяев площадки.

- Я бы хотел поблагодарить работников стадиона за то, что в таких достаточно непростых условиях смогли очень неплохо подготовить лед, - отметил на послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - То, как мы катались накануне - это тренировкой даже нельзя было назвать, и мы опасались, что сегодня погода будет схожая. Но, несмотря на то, что было достаточно тепло, лед позволял играть достаточно быстро, комбинационно, и мяч неплохо у нас ходил. Наверное, уже в первом тайме исход матча был ясен. Во втором тайме мы, конечно, скорости немного сбросили, «Старт» почувствовал, что может играть в контратаку, и достаточно результативно.

Мячи: 0:1 (19 мин.) Петтерссон (Ю. Бондаренко - угловой), 0:2 (30) Ишкельдин (Петтерссон), 0:3 (32) Шардаков (Ишкельдин), 0:4 (34) Петтерссон - с пенальти, 0:5 (41) Петтерссон (Ишкельдин), 1:5 (61) Кочетов (Киселев), 1:6 (64) А. Бондаренко (Петтерссон), 2:6 (73) Кочетов (Котков - угловой), 2:7 (74) Турушев (Петтерссон), 3:7 (80) Киселев, 3:8 (89) Шардаков (Ишкельдин), 3:9 (90) Петтерссон - с пенальти.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже 26 февраля в Кирове с местной «Родиной». Это будет заключительный матч предварительного этапа чемпионата для хабаровчан в этом сезоне. Дальше - плей-офф и интереснейшая борьба на выбывание за чемпионский кубок.