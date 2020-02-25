«КП» - Хабаровск» подводит итоги фотоконкурса «Защитники Отечества - взгляд со стороны»

Фотоконкурс «КП» - Хабаровск» и Росгвардии, посвященный дню Защитника отечества подошел к концу. На протяжении двух недель наши читатели выбирали не только лучшего по профессии, но и чье хобби показалось наиболее интересным и увлекательным.

В ходе напряженной борьбы, победу одержал начальник отделения организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, комплексной защиты объектов ОВО по г. Петропавловску-Камчатскому - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю» майор полиции Денис Топейцын. Обладатель главного зрительского приза в свободное от службы время предпочитает активный отдых – горные лыжи, серфинг, треккинг и горный велосипед.

Второе место завоевал полицейский (водитель) группы задержания батальона полиции отдела вневедомственной охраны по г. Улан-Удэ, сержант полиции Евгений Филонов. Его увлечение – силовой спорт. В 2019 году стал победителем в открытом турнире по армрестлингу «BAIKAL ARM», в турнире Сибирского и Дальневосточного федерального округов в своей весовой категории. Кандидат в мастера спорта.

Почетное третье место компетентное жюри присудило хабаровчанину. Начальник центра лицензионно-разрешительной работы – заместитель начальника Управления Росгвардии по Хабаровскому краю полковник Александр Фёдоров руководит большим коллективом сотрудников Росгвардии, которые обеспечивают контроль за оборотом оружия во всём Хабаровском крае. Его служебный и жизненный опыт, профессиональные умения и навыки позволяют успешно решать возложенные на подразделения лицензионно-разрешительной работы задачи. В редкие дни отдыха Александр не сидит дома, а сразу же спешит на охоту вместе с любимой собакой немецким курцхааром по кличке Гетера. Четверть века назад, первый раз взяв в руки охотничье ружьё, он навсегда остался верен этому по-настоящему мужскому увлечению.

Все победители получат призы и памятные подарки от партнеров конкурса: армейского магазина «Звезда», реабилитационного центра «Доктор Класс» и ООО «Алтан шина».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников.