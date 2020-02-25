2020-02-25T08:10:03+03:00
Общество

Комсомольск вне закона: корабелы не у дел

Об этом и не только в свежем номере видеожурнала «Деловой курс»
Евгения МОЛОТОВА
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Комсомольск вне закона: корабелы не у дел ФОТО: Александр ЯнышевКомсомольск вне закона: корабелы не у дел ФОТО: Александр Янышев
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Комсомольский-на-Амуре «Амурский судостроительный завод» остается в стороне от федерального закона, получившего название «Льготы под киль». В то время, как приморские и хабаровские корабелы уже подписали несколько контрактов на промысловые суда, отраслевики Города юности простаивают. Почему так получилось, пытается разобраться первый дальневосточный видеожурнал «Деловой курс». Также в выпуске: отмена ЕНВД и последствия для бизнеса, а также история одного из старейших в Хабаровске производителей рекламы.

ПРОБЛЕМЫ КОМСОМОЛЬСКИХ КОРАБЕЛОВ

В то время, как Хабаровский судостроительный завод и приморская Восточная верфь подписывают новые контракты по федеральному закону «Квоты под киль», комсомольские судостроители сидят ни с чем. Как сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, ни одного заказа сегодня ни на краболовы, ни на рыболовецкие суда у корабелов из Города юности нет. Предприятию жизненно необходима модернизация.

БИЗНЕС В ПАНИКЕ

Российское бизнес-сообщество пребывает в настоящей панике после сообщения об отмене со следующего года единого налога на вмененный доход, или, проще говоря, ЕНВД. По мнению федерального правительства, из-за «вмененки» государственная казна каждый год теряет значительное количество поступлений. Только вот не усугубят ли принимаемые меры и без того непростое положение российских предпринимателей? Хабаровская предпринимательница Алена Шабалина, занятая в цветочном бизнесе, считает, что для многих ее коллег отмена ЕНВД станет фатальной.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 15 ЛЕТ

Идея открытия собственного дела хабаровскому предпринимателю Дмитрию Платонову пришла во сне, подобного тому, как приснилась Менделееву его таблица периодических элементов. С тех пор прошло 15 лет, и сегодня его «Моторр» является одним из самых успешных в городе производств инструментов для рекламы и пиара. Начинать приходилось в обычном гараже, чтобы сегодня прийти к собственным цехам, оборудованным по последнему слову техники, и штату сотрудников в 60 человек. Его компания занимается всем - от печати визиток до производства современных видеоэкранов.

Деловой курс: корабел не у дел.Тема реализации федерального проекта, который получил название Квоты по киль , уже не первую неделю беспокоит дальневосточных отраслевиков, готовых взяться за строительство рыбопромыслового флота. Только вот вопросов по этому направлению пока остаётся много. Текущая ситуация попала в объектив коллектива видеожурнала Деловой курс . Также в очередном выпуске: отмена ЕНВД и история одного из самого передовых в городе производителей рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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