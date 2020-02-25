2020-02-25T08:06:53+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ»

Встреча с командой из Пятигорска завершилась ничьей [фото]
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»
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«Красно-синие» уже дважды выезжали на сборы в Турцию и сейчас прибыли в Крымск, чтобы завершить подготовку к весенней части сезона, который для них продолжится уже 9 марта в Саранске матчем с местной «Мордовией».

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

Пока же футболисты хабаровской команды продолжают подготовку уже на полях Краснодарского края. Правда, погода пока игроков не радует, с 23 февраля в Крымске идет дождь, но армейцы на погоду особого внимания не обращают и даже провели один из незапланированных контрольных матчей с футбольной командой из Пятигорска «Машук-КМВ», занимающей, кстати, 8 место в группе «Юг» ПФЛ.

Правда, командам пришлось больше сражаться не друг с другом, а с погодой. Из-за дождя и сильного ветра пришлось даже сократить перерыв между таймами до пяти минут - долгий перерыв мог не очень хорошо сказаться на здоровье вымокших спортсменов.

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

Игра более-менее обострилась только во втором тайме, на 52 минуте у соперников удалили вратаря - тот настолько далеко отошел от ворот, что при атаке хабаровчан не смог вернуться в свою штрафную и сфолил на Кузьмичеве. Впрочем, по договоренности число игроков осталось прежним, просто голкипера заменили на другого.

На 55 минуте игрокам «СКА-Хабаровск» даже удалось занести мяч в ворота команды из Пятигорска, но за секунду до этого арбитр зафиксировал нарушение, и гол не засчитали. Были опасные моменты и у ворот хабаровчан, впрочем, также безрезультатные. Матч завершился вничью 0:0.

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

«СКА-Хабаровск» отправился на третий, заключительный сбор в Крымске, где сыграл контрольный матч с ФК «Машук-КМВ». Фото с официального сайта СК «Гигант»

- Следующий матч наша команда проведет 27 февраля против ФК «Биолог-Новокубанск», а 2 марта с «Краснодаром-2», - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

И не очень приятная новость из стана «красно-синих»: Адлан Кацаев покидает «СКА-Хабаровск», контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Адлан Кацаев уходит из хабаровского клуба Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Адлан Кацаев уходит из хабаровского клубаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- У нас с Адланом имелась джентльменская договоренность, что он может уйти этой зимой при определенных обстоятельствах. Сейчас Кацаев попросил его отпустить, так как имеет несколько предложений от клубов Премьер-лиги Казахстана, с которыми мы не можем конкурировать финансово, - рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Мы благодарим Адлана за его игру в первой части сезона и желаем только удачи в дальнейшей карьере. Вместе с этим хочу заметить, что мы продолжаем строительство команды, коллектива единомышленников, выступать за который будут те, кто этого действительно хочет.

Адлан Кацаев присоединился к армейцам в июле прошлого года. Для полузащитника это был второй приход в «СКА-Хабаровск». Он провел очень неплохой отрезок в ФНЛ и очень помог армейцам из Хабаровска.

Это уже третье возвращение Эдуарда Булии в стан хабаровских армейцев Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Это уже третье возвращение Эдуарда Булии в стан хабаровских армейцевФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Из пополнений: в клуб снова приходит нападающий Эдуард Булия, футболист будет играть в команде до конца этого сезона. Это его третий камбэк в «СКА-Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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