В двух школах-интернатах для детей с ОВЗ Хабаровского края пройдет модернизация материально-технической базы

В течение 2020-го года материально-техническая база будет обновлена сразу в двух школах-интернатах для детей с ОВЗ. На данные цели рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" запланировано 15,6 млн рублей, в том числе около 470 тысяч рублей – в региональном бюджете, сообщили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Шанс включиться в активную трудовую деятельность, обеспечить творческий и духовный рост, и конечно, обеспечить в будущем собственное благосостояние – важнейшая задача образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Как подчеркнул в январском Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, будущим поколениям предстоит не просто жить в эпоху технологических и общественных изменений, но и определять судьбу страны в XXI веке. В связи с этим глава государства сделал акцент на повышении качества образования в рамках национального проекта «Образование». «В интересах обучения детей нужно не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную инфраструктуру, все возможности современных технологий для этих целей», - пояснил глава государства.

- Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Благодаря федеральной субсидии коррекционные учреждения-участники мероприятия станут центрами профессиональных компетенций для обучающихся с ОВЗ инклюзивных школ края, в том числе с использованием дистанционных технологий, - сообщила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

По словам директора школы-интерната № 1 для слабослышащих детей Светланы Сиприковой, модернизация пройдет в тех направлениях обучения, которые требуют преобразования для введения стандартов основной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы планируем приобрести для обучения детей оборудование с чиповым управлением, отвечающее самым современным требованиям. У нас несколько направлений, поэтому это будут фрезерно-гравировальные, лазерные, токарно-фрезерные станки, вышивальная машина и оверлок. Кроме того, наша школа ежегодно участвует в конкурсе профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс». Происходящая модернизация даст школе возможность развить в наших детях дополнительные компетенции и более полно участвовать в нем, - пояснила директор школы.

Обновление материально-технической базы также даст возможность существенно расширить сферу дополнительного образования детей с ОВЗ.

- Планируем покупать оборудование для занятий робототехникой, для фото-видеостудии и анимации, а также для обувного дела. Для нас важно, чтобы дети могли найти себя в профессии. Согласно утвержденному плану-графику модернизацию планируем завершить к началу нового учебного года, - поделилась Светлана Сиприкова.

Всего же в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года в Хабаровском крае планируется обновить материально техническую базу в 13 учреждениях в Вяземском, Амурском, Бикинском, Ванинском, Николаевском районах, а также в районе им. Лазо, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Всего на эти цели будет направлено 100,3 млн рублей.

Всего же на реализацию нацпроекта в крае в 2019 году было выделено более 500 млн рублей, из которых 463 млн рублей – средства федерального бюджета. В течение прошлого года в 24 сельских школах края открыты Центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста", а до конца 2024 года будет открыто не менее 90 таких центров. В восьми сельских школах обновлены спортзалы, обустроены спортивные площадки, получено новое оборудование. 14 образовательных организаций края получили новейшее компьютерное и презентационное оборудование для создания современной информационной образовательной среды, в 2020 году такого же обновления ждут еще 102 организации. Также в этом году введут 1120 мест после завершения строительства школ в Хабаровске, в селе Найхин Нанайского района, пристройки к школе селе Бриакан района им. Полины Осипенко. Напомним, вопросу качества образования подрастающего поколения в январском Послании Владимир Путин уделил особое внимание и дал указание правительству РФ совместно с региональными властями внести необходимые изменения в национальный проект «Образование» с учётом демографического фактора.