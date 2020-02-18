Как с Хабаровском крае заработал «социальный контракт»: истории успеха

Социальный контракт является одной из мер поддержки, предусмотренной программой социальной адаптации семьи. С его помощью можно открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии. Также на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, собрать ребенка в школу. Сумма контракта зависит от разных факторов.

В стране объявлен новый курс: система соцконтрактов должна работать на снижение уровня бедности среди российских семей. Об этом говорил президент Владимир Путин в своем январском Послании. «Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем результативности работы будет не количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности», - подчеркнул президент.

РАЗВЕДЕНИЕ МАЛАМУТОВ

Вместе с тем, в одном только Хабаровске есть много примеров, когда именно выплата по социальному контракту позволила значительно улучшить качество жизни многодетных семей. Например, чета Полуэктовых воспользовалась этой мерой не единожды. Семья самая обычная - Валерий тренирует детей в боксерской секции, Ольга занимается тремя детьми и хозяйством. Первый социальный контракт отец семейства заключил вскоре после рождения младшей дочки шесть лет назад. Тогда в районной администрации им предложили финансовую помощь для постройки теплицы (Полуэктовы живут в частном секторе).

Автор фото: герои публикации

- У нас с женой Ольгой три дочки, и нам просто некогда стоять на рынке, продавать рассаду или раннюю зелень. Но для своего стола и огорода теплица стала большим подспорьем, - говорит Валерий Полуэктов.

На деньги от второго соцконтракта семья построила курятник, в нем живут около 20 кур, в доме на столе всегда есть свежие домашние яйца, а зимой — мясо. А теперь у Полуэктовых созрел новый план, и он уже нацелен на заработок. На третью дотацию семья построила вольер для своей собаки - аляскинского маламута Нель. Вскоре к ней присоединился друг по породе Норберт, для которого Полуэктовы стали совладельцами. Хозяйка пса живет в маленькой квартире и попросила приютить любимца в их новом вольере.

- Нас знают все, - не стесняясь, гордится Валерий. - Пока мы участвуем в соревнованиях, выставках, фотосессиях, гонках. Наши собаки уже стали чемпионами России. Так что скоро займемся разведением чистопородных щенков, а пока собираем титулы.

РОСТОВЫЕ КУКЛЫ

Примечательно, что средствами социального контракта можно не только закрыть дыру в семейном бюджете, но и потратить на развитие собственного дела. Так поступила многодетная мама Антонина Путинцева. Она занимается пошивом и сдачей в аренду ростовых кукол для украшения интерьеров, промоакций и тематических праздников и мероприятий. Первый контракт Антонина заключила в 2016 году. Закупила на 30 тысяч рублей партию поролона и меха. Спустя два года, на ту же сумму второго соцконтракта, купила еще несколько видов поролона и флиса. Предпринимательница успела пошить несколько кукол к новогодним каникулам, а на прибыль от их проката купила рулон меха, который использует до сих пор. Сегодня Антонина уже не сидит на кухне за швейной машинкой в окружении своих малышей, уже не выступает сама в роли персонажа на праздниках и корпоративах. Она снимает небольшую мастерскую, заготовки отдает швеям на подряде, а готовые куклы — аниматорам. Говорит, что именно соцконтракт дал толчок продвижению ее пока совсем малого, но уже широко известного в городе бизнеса. Пушистые символы всех популярных спортивных чемпионатов, известных магазинов и развлекательных центров — ее работы.

Автор фото: герои публикации

УДОЧКУ ДАЮТ

Как сообщает краевое минсоцзащиты, в прошлом году в Хабаровском крае соцконтракты заключили 4140 семей (15740 человек). Больше за этой мерой господдержки обращались многодетные семьи — 1945, в них подрастают 9646 детей. Чаще всего средства социального контракта тратили на развитие личных подсобных хозяйств, ремонт жилья и сборы детей в школу. Общая сумма социального контракта за 2019 год составила 58,1 млн рублей. Конечно же, те суммы, которые можно получить по социальному контракту, не решают в целом финансовые сложности обычной российской небогатой семьи. Но они помогают начать свое дело или облегчить какую-то из регулярно возникающих новых задач. Налицо тенденция, когда власть дает человеку «удочку», а «рыбу» он ловит уже сам. В своем январском послании Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи».