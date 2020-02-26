2020-02-26T02:01:31+03:00
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Куда сходить с ребенком на 8 Марта в Хабаровске в 2020 году

Рассказываем, где ребенок может приятно провести время в 8 Марта и накануне праздника
Александр ШТААЛЬ
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Куда сходить с ребенком на 8 Марта в Хабаровске в 2020 годуКуда сходить с ребенком на 8 Марта в Хабаровске в 2020 годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Рассказываем, куда сходить с ребенком на 8 Марта в Хабаровске в 2020 году. Небольшая подборка мероприятий для мам и пап, чтобы сэкономить ваше время на поисках мероприятий. Праздник 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, значит, отдыхать будем три дня, включая понедельник. Самое время подумать, как организовать эти выходные для ребенка.

МЕРОПРИЯТИЯ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА, 7 МАРТА

Накануне праздника, 7 марта, в детском центре «Талисман» пройдет мастер-класс «Весенний подарок». Начало в 11:00 для детей старше шесть лет, в 12:00 для детей старше восьми лет. В Театре кукол будет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+), начало в 11:00 и 13:00. В Филармонии состоится премьера «Сказка о глупом мышонке» (0+), начало в 11:00.

МЕРОПРИЯТИЯ 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ В 2020 ГОДУ

В праздничный день в Театре кукол для старше трех лет будет спектакль «Лисенок-плут». Начало в 11:00 и 13:00. В Театре музкомедии для детей старше шести лет покажут мюзикл «Тайна двенадцати лебедей», начало в 11:00, а также спектакль «Иди, товарищ, на концерт!», начало в 15:00. Во Дворце культуры профсоюзов для детей возраста 0+ будет спектакль «Щелкунчик и кошки», начало в 12:00 и 15:00.

В музее археологии на улице Тургенева, 86 пройдут чтения «Сказки Старого леса» для детей старше пяти лет. Начало в 13:00. В Дальневосточном художественном музее, улица Шевченко,7, будет работать выставочная площадка «Музей шоколада», куда также можно сходить 7 и 9 марта.

Желающие смогут заказать тур выходного дня «Знакомство с нанайской культурой». В программе поездка в Сикачи-Алян, где можно будет побывать на мастер-классе по разделке рыбы, прогуляться к петроглифам, продегустировать блюда национальной кухни. Контактный телефон: 8-914-541-6003.

МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАРТА

В этот день можно сходить в музеи «Мр говорящих машин» и в музей истории газификации Дальнего Востока. Также с детям приятно будет погулять по зоосаду под Хабаровском и посмотреть на грациозных лошадей конного клуба «ЗЕВС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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