Куда сходить 8 марта в Хабаровске в 2020 году: бьюти-встречи, спектакли и мастер-классы

В этом году Международный женский день выпал на воскресенье - а это значит, что следующий за ним понедельник, 9 марта, объявлен выходным днем. Целых три дня на то, чтобы поздравить любимых женщин - мам, бабушек, дочек, подруг и коллег! А чем развлечь себя и своих близких в эти дни, и куда сходить 8 марта в Хабаровске в 2020 году, подскажет в своем мини-обзоре «Комсомольская правда».

7 МАРТА

Как и любой другой праздник в России, отмечать 8 марта начинают за день до самого события, а то и за два дня. Седьмого марта, в субботу, в городе будет куда сходить и на что посмотреть.

Бьюти-девичник 16+

На девичнике, который проведут в «Студии 59», по адресу Карла Маркса, 59, в 15:00, эксперт-косметолог поделится профессиональными секретами по сохранению и поддержанию природной красоты, а эксперт- визажист расскажет много интересного о современных тенденциях макияжа 2020 - «идеальный тон». Всех пришедших ждет не только много интересной и полезной информации, но и индивидуальные консультации экспертов каждой участнице, подарки, вкусные напитки и угощение. Стоимость билетов от 1100 рублей.

Концерт ОРНИ «Так звучит весна» 6+

В программе этого легкого весеннего выступления, на которое приглашают всех любителей звучания народных инструментов, музыка Вивальди, Чайковского, Штрауса, Веласкеса, Бабаджаняна и других великих композиторов. Солируют Анастасия Корниенко и Роман Саватеев, дирижер - Алексей Рыбицкий. Концерт состоится в Хабаровской филармонии, ул. Шевченко, 7, в 17:00. Стоимость билетов 400-600 рублей.

PSY девичник «Про тело» 18+

Еще одна встреча для дам, но направленная уже не на внешнее, а на внутреннее. Ведущие - дипломированные клинические психологи - помогут разобраться в себе, исследовать представления о теле и умение ощущать с ним контакт, а также попробовать понять, какие собственные убеждения мешают принимать себя целиком. Девичник состоится в психологическом консультационном центре, по адресу Фрунзе, 3, в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей.

Спектакль «Моя профессия - синьор из общества» 16+

Главный герой комедии - синьор Папагатто - зарабатывает на жизнь тем, что «работает» «синьором из общества». Он - большой знаток человеческой психологии, предприимчивый собеседник светских львов и львиц, развлекает богатых гостей «глубокомысленной» беседой, а между делом крадет бутылки коньяка и бутерброды с икрой и этим зарабатывает на жизнь. Но, несмотря на все ухищрения, Леонид Папагатто никак не может выбиться из нужды. Это обстоятельство толкает его на аферу… И талантливый авантюрист сам попадает в собственные сети.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 17:00, стоимость билетов 350-1200 рублей.

Спектакль «Л.Ю.Б.Л.Ю.» 16+

История любви Владимира Маяковского и Лили Брик - одна из тех историй, которые вызывают смесь любопытства и недоумения. Какие только эпитеты не приклеивали к любви, случившейся между Маяковским и Лилей Брик: сумасшедшая, ненормальная, больная, маниакальная, развратная… но она была… и все-таки какая? Здесь намного больше вопросов, чем ответов.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 18:00, стоимость билетов 250 рублей.

Не забудьте порадовать любимых подарками и цветамиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

8 МАРТА

Итак, день икс наступил, цветы и конфеты подарены, поздравления приняты. И чтобы не ломать голову, как еще отпраздновать и куда сходить 8 марта в Хабаровске в 2020 году, смотрите нашу весеннюю подборку мероприятий на эту дату.

День активного отдыха 6+

В этот день туркомплекс «Заимка» приглашает вас провести сутки у себя в гостях и как следует отметить Международный женский день. В программе проживание в гостинице с 8 по 9 марта, завтрак, бассейн, парная, тренажерный зал и тематический ужин в ресторане. Стоимость мероприятия начинается от 6800 рублей на человека, а забронировать номер можно по телефону: 8 (4212) 91-77-77

Прогулка на лошадях 6+

Конный клуб «Зевс», по адресу Кустанайская, 49, предлагает провести этот день на свежем воздухе в компании прекрасных, сильных и красивых животных - лошадей. В этот день гости смогут покататься и получить незабываемые эмоции, а также провести фотосессию и экскурсию по конному клубу. Начало в 11:00, стоимость часовой прогулки для двоих - 1500 рублей.

Шоу «Только для женщин» 18+

Исключительно для милых дам 8 марта 2020 в Хабаровске состоится показ мужского спектакля для женщин, покоряющего зрительские сердца. Это история шестерых мужчин, потерявших работу и прожигающих жизнь в пивном баре. Оставшись не у дел, они решают научиться танцевать и организовать собственное стрип-шоу. Эту затею можно счесть за безумие, но… Финал этой необычной истории - феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к женщине.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 17:00, стоимость билетов от 350 до 1500 рублей.

Выступление Братьев Радченко 6+

В городском Дворце культуры по адресу Ленина, 85, в 18:00 выступят братья Радченко - душевные, теплые песни «Домик окнами в сад», «Малиновый звон», «Зорька алая», «Иволга» и многие-многие другие знают, любят, поют люди не только во всех уголках России, но и далеко за ее пределами. Все композиции всегда исполняются только вживую, и это прекрасный подарок любимым женщинам, женам, мамам и бабушкам.

Выставка «Поэзия всего» 12+

Провести 8 марта 2020 в Хабаровске можно, заряжаясь атмосферой современного искусства - видеопоэзия, аудиопоэзия, визуальная поэзия, блэкауты, инсталляции, видеоперформанс и арт-обьекты, созданные художниками, фотографами, актерами, танцорами, видеографами и поэтами из семи городов России ждут вас. Выставка открыта в «Артсерватории» по адресу Калинина, 92, 5 этаж. Стоимость входа 300 рублей.