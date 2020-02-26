Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва перевалили 900-метровый горный перевал и вышли к Байкалу

Уже более 30 дней военные - участники уникального лыжного перехода по маршруту Хабаровск - Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, находятся в пути. Позади остались: Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкалье - 2600 километров.

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва перевалили 900 метровый горный перевал и вышли к БайкалуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Наконец, небольшой отряд из восьмерых человек вышел к высокогорному перевалу Мандрик в республике Бурятия. Горы - последнее препятствие, которое надо преодолеть, чтобы выйти на лед озера Байкал.

- Высота перевала около 900 метров. На сегодняшний день этот участок маршрута является наиболее заснеженным, что во многом усложняет задачу по скоростному проходу дистанции. Основным способом передвижения на данном участке пути для участников стал пеший марш, после чего участники продолжили движение по руслу реки Селенга путем специальной сцепки военнослужащих на лыжах со снегоходом, - рассказал Александр Гордеев, руководитель пресс-службы Восточного военного округа.

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва перевалили 900 метровый горный перевал и вышли к БайкалуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

По пути военные зашли в поселок Селенгинск, где им организовали торжественную встречу с хлебом - солью и небольшим концертом местные жители.

- В настоящее время спортсмены направляются в Иркутскую область. Им предстоит преодолеть около 100 километров по льду вдоль озера Байкал, - отметили в пресс-службе округа.

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва перевалили 900 метровый горный перевал и вышли к БайкалуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, что лыжный переход стартовал 28 января в городе Хабаровске и должен будет завершиться 7 мая в Москве. Примером для спецназовцев стал подвиг красноармейцев, которые в 1934-1935 годах прошли со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы за 120 дней.

Их последователи намереваются преодолеть 8492 километра, пройти по территории 17 субъектов Российской Федерации за 100 дней. С собой военные несут копию Знамени Победы и участвуют во всех патриотических акциях в населенных пунктах, попадающихся на пути.

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва перевалили 900 метровый горный перевал и вышли к БайкалуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России