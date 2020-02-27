2020-02-27T07:11:42+03:00
Спорт

Дальше только плей-офф: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл кировскую «Родину» в последнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:6

Команда из Кирова оказала достойное сопротивление действующему чемпиону России
Борис КОКУРИН
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Дальше только плей-офф: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл кировскую «Родину» в последнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:6. Фото ХК «Родина»Дальше только плей-офф: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл кировскую «Родину» в последнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:6. Фото ХК «Родина»
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Свершилось – регулярный чемпионат подошел к концу и «СКА-Нефтяник» завершил его игрой с кировской «Родиной», командой еще недавно замыкавшей турнирную таблицу. Однако, после смены главного тренера (вместо Дениса Половникова команду возглавил Андрей Рушкин), «Родина» в предыдущем матче неожиданно обыграла «Байкал-Энергию» и уступила 14 место «Сибсельмашу».

На страничке клуба в социальной сети болельщики из Кирова призывали свою команду дать бой и «СКА-Нефтянику», что «Родина» и постаралась сделать. По крайней мере, именно кировчане забили первый мяч в этой игре, однако затем получили сразу же три гола в ответ, с чем и ушли на перерыв.

- Во втором периоде хозяева, проигрывая 1:3, даже смогли сравнять счет. Однако более высокое мастерство дальневосточников, не оставляющих надежд завершить регулярное первенство во главе турнирной таблицы, качнуло чашу весов в пользу «СКА-нефтяника». Отметим, что в составе армейцев в этом матче (после двухнедельной паузы) вновь появился полузащитник Алан Джусоев. Свое возвращение на лед игрок отметил забитым мячом и двумя результативными передачами. Вновь порадовал скорострельностью нападающий Эрик Петтерссон, оформивший уже восьмой хет-трик в нынешнем чемпионате, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Родина Киров СКА-Нефтяник Хабаровск 26 февраля 2020г.. Родина Киров СКА-Нефтяник Хабаровск 26 февраля 2020г. 18:30

Мячи: 1:0 (9 мин.) Кураев (Бушуев), 1:1 (11) Петтерссон (Ишкельдин - угловой), 1:2 (31) Ишкельдин (Джусоев), 1:3 (39) Джусоев, 2:3 (48) Леухин (Бушуев - угловой), 3:3 (51) Бармин (Леденцов), 3:4 (56) Ю. Бондаренко (Викулин - угловой), 3:5 (68) Петтерссон (Джусоев), 3:6 (90) Петтерссон (Ишкельдин).

- Интересный боевой матч получился, на высоких скоростях. Мы достаточно много моментов сегодня создали, но достаточно самоотверженно играла оборона соперника. Нельзя не отдать должное вратарю – он был сегодня сверхудачлив. Вот эта не реализация она повлияла на ход матча, и он очень нервным с нашей стороны получился. На первых минутах имела место быть неуверенность из-за незабитых мячей, - отметил после матча Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Кстати Андрей Рушкин в свою очередь пообещал, что в следующем сезоне любители русского хоккея свою «Родину» не узнают и любой команде в Кирове победить будет очень не просто.

Тем не менее, первый круг чемпионата подходит к своему заключению и главная интрига которая остается сегодня для хабаровчан как сложится игра красноярского «Енисея» и кемеровского «Кузбасса» - смогут ли армейцы подняться на первую строчку первенства и кто из соперников достанется им в плей-офф.

Пресс-конференция после матча Родина - СКА-Нефтяник.26.02.2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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