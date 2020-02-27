До роддома под сирену: хабаровский полицейский помог роженице добраться до врачей
Днем 20 февраля командир мобильного взвода отдельного батальона ППС полиции УМВД России капитан полиции Илья Сироткин ехал по служебной необходимости. На улице Суворова притормозил на пешеходном переходе, задумался. И тут, из стоящего в соседнем ряду автомобиля, серой Toyota Ractis, к нему обратилась взволнованная женщина. «Помогите, у дочери начались экстренные роды, нужно срочно добраться до четвертого роддома», - женщина была почти в панике: дорога заняла больше времени, чем она рассчитывала.
- Женщина, которая была за рулем, будущая бабушка, сказала, что возвращалась с дочерью из больницы, забирали анализы, - рассказывает корреспонденту «КП» - Хабаровск» капитан полиции Илья Сироткин. – Встали в пробке на втором Хабаровске, там был закрыт железнодорожный переезд. Решили ехать в объезд и тут у молодой женщины начались схватки. При этом, по словам врачей, до родов оставалось еще две недели.
Принимать решение было необходимо тотчас же.
ПОД ЗВУК СИРЕНЫ
- Скорую вызывать не стали, - продолжает мой собеседник. – Во-первых, неизвестно через сколько медики смогли бы прибыть на место – пробки же. Во-вторых, опасно было перемещать будущую мать из машины в машину. Я связался с дежурной службой, обрисовал ситуацию, включил проблесковые маячки и спецсигнал и предложил женщинам следовать за мной. До родильного дома мы добрались минут за десять. Убедился, что врачи приняли роженицу, взял контактные данные для раппорта и вернулся к несению службы.
Капитан полиции Илья Сироткин на службе уже 10 лет ФОТО из личного архива героя материала
Спустя несколько часов у молодой мамы Екатерины на свет появилась доченька Алиса. А уже на следующий день родственники стали разыскивать капитана, чтобы поблагодарить.
- Не перестану благодарить Бога за такой судьбоносный поворот событий и Илью Владимировича, за помощь и человеческое отношение, и мужество, - обращается к капитану молодая мама Екатерина. - Мне даже помогал снимать обувь! Это единственное что я помню, действительно всё было как в тумане. Спасибо, что не оставили нас на произвол судьбы и не отказали в помощи! Такой мужчина вызывает уважение. Как не растерялась моя мама?.. Всё, что я слышала: «Доченька, всё хорошо мы едем рожать». Мама - ты мой герой. Дай Бог всем иметь здоровеньких детишек и хороших людей рядом. Спасибо за все, Илья Владимирович!
Сам Илья Сироткин особенным героем себя не считает, говорит, что просто выполнял свой долг, хотя и признает: за десять лет службы это одно из самых необычных происшествий.
- Я пришел на службу после окончания ДВГУПС по настоянию своего отца, - делится он некоторыми подробностями своей биографии. – Мой отец – военный, для него форма и служба Родине и гражданам не пустые слова. Для меня тоже.
Теплые слова благодарности командиру взвода ППС адресует и подруга Екатерины, Анастасия Петрова.
- С Катей учились вместе в финансово-экономическом колледже. Она жила и живёт в Хабаровске, я в Благовещенске. Во время учёбы сдружились, учёба закончилась, а дружба осталась, - рассказывает она. - Сегодня увидела пост о её «спасении» полицейским. Прослезилась, пока читала пост, а потом ещё раз прослезилась, пока смотрела ролик. Катя человек, который не может без приключений. Первое, что я ей написала, это то, что она даже родить без приключений не смогла. Слава богу, что всё закончилось благополучно. Спасибо огромное, что в наше не слишком доброе время есть ещё такие люди, как Илья Владимирович! Поступок настоящего мужчины! К сожалению, в наше время не все бы откликнулись на призыв о помощи. Я всегда верила и верю, что, нас, добрых и отзывчивых намного больше! И вместе мы сила! Спасибо Илье за доброту и отзывчивость, за мою Катерисю.
БУДИТЕ КРЕСТНЫМ?
Следующая встреча семьи и полицейского состоялась 25 февраля – все в том же роддоме на улице Тургенева. Молодые родители пригласили его на выписку, где сделали неожиданное предложение: стать крестным отцом их первенца.
"Будьте крестным отцом нашей дочери" ФОТО: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
- Считаю, что ребята выбрали достойного человека для этой роли, - поддерживает их выбор Анастасия. - Надеюсь, их семьи подружатся. А маленькой Алисе останутся статьи и видеоролики на память.
Сам невольный ангел-хранитель к идее молодых родителей отнесся с пониманием, хотя сам и не крещен и, по собственному утверждению, не религиозен.
ИСТОЧНИК KP.RU