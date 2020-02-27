В гуще событий: итоги недели на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

«Ишь, ты, Масленица»: история, традиции, угощения.

Масленица считается старинным русским праздником, который редакция радио «Комсомольская правда» не могла обойти стороной. Мало кто знает, что изначально масленица была грустным событием, а блины – поминальным угощением. Но прошло время, и веселый русский народ превратил время поминовения усопших в нескучную Масленицу. О традициях, атрибутах и истории праздника в 9:00 рассказали директор кафе ЦСО «Сосновка» Нина Миронова и организатор праздника Ольга Монахова. Кроме того, мы можете не только услышали, но и увидели, как приготовить идеальное масленичное угощение.

Нина Миронова, директор кафе ЦСО «Сосновка» и Ольга Монахова организатор праздникаФото: Сергей ПЯТКОВ

От идеи до победы: секреты успешной постановки от директора и артиста Хабаровского музыкального театра

Недавно в Хабаровске завершился ежегодный конкурс в области театрального искусства. Всего было представлено 20 работ, из которых 8 Хабаровского краевого музыкально театра. Они же собрали самое большое количество наград. Этим утром радио «Комсомольская правда» вместе с генеральным директором ХМТ Константином Зайнулиным и артистом театра Андреем Ярмошевичем подвели итоги прошедшего конкурса.

Константином Зайнулиным, генеральный директором ХМТ и Андреей Ярмошевич, артист театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Пора любви – пора свадеб

Подходит к концу февраль, а, как известно, вместе с повышением температуры за окном увеличивается и количество свадеб, ведь устраивать торжество весной не только удобнее, но и романтичнее. О своей стажировке заграницей, различиях в организации и предстоящем мероприятии в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала организатор свадеб Наталья Леготина.

Наталья Леготина, организатор свадебФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 28_02_2020.