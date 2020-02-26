Хабаровский край готовится к голосованию по изменению Конституции

Всё ещё идёт обсуждение даты, когда именно пройдёт голосование по изменению Конституции. Пока ясно одно, что это будет конец апреля. Однако, уже сейчас необходимо подготовиться к процедуре, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Об этом мы говорили в студии радио "Комсомольская Правда" с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Накушновым.

Хабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ