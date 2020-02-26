Хабаровский край готовится к голосованию по изменению Конституции
Слушайте прямой эфир от 26 февраля 2020 года на 88,3 FM
Хабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
Всё ещё идёт обсуждение даты, когда именно пройдёт голосование по изменению Конституции. Пока ясно одно, что это будет конец апреля. Однако, уже сейчас необходимо подготовиться к процедуре, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Об этом мы говорили в студии радио "Комсомольская Правда" с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Накушновым.
Хабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 26_02_2020
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU