Коронавирус разбушевался: стран, куда не стоит ездить туристам из Хабаровского края, стало больше

В Хабаровском крае озвучили свежую информацию по ситуации с коронавирусом. По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики на 26 февраля, случаев заражения вирусом зарегистрировали 78 тысяч 190. За сутки прирост составил 411 случаев, то есть 0,5 процентов.

- По данным Всемирной организации здравоохранения также отмечается резкий рост количества заболевших новой вирусной инфекцией в Италии, республике Корея и Иране. В первой стране диагностировали заболевание у 323 людей, из которых 11 погибли. В Корее количество заболевших превысило тысячу человек, погибли 11 человек. В Иране зафиксировали 95 случаев заражения, погибли 16 человек, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией туристам в Хабаровском крае настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в указанные страны. Кроме того, чтобы не допустить вирус на территорию страны, власти приняли решение до 1 апреля продлить ограничение на авиасообщение и на пересечение сухопутной границы с КНР. С 1 марта все авиакомпании, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», остановят авиасообщение с Южной Кореей. Действующие рейсы из этой страны будут принимать в отдельном терминале аэропорта Шереметьево. Еще одна мера – это запрет на выдачу виз гражданам Ирана, исключение - деловые и гуманитарные визы. Авиасообщение пока продолжается.

- В пунктах пропуска через государственную границу России ведут усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей. При проверке используют стационарное и переносное тепловизионное оборудование, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что центры гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае обеспечили диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

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