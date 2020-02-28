Биробиджанской городской думе грозит ликвидация

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ, А КОНЧАТ ЗА ЧТО?

Накануне состоялось очередное заседание Биробиджанской городской думы шестого созыва, получившей репутацию самой скандальной за всю историю столицы ЕАО. В представительный орган власти, выбранный в сентябре прошлого года, вошел 21 депутат, в том числе десять единороссов, шесть коммунистов, один член регионального отделения ЛДПР и четыре самовыдвиженца.

Уже на первых заседаниях городской Думы начались конфликты между оппозиционными и провластными депутатами. Так, например, оппозицию шокировало, что председателем городского парламента и его заместителем были выбраны члены «Единой России» - Артем Куликов и Вера Калманова соответственно. Им были назначены весомые зарплаты, а остальные депутаты работают на общественных началах. Попытки изменить баланс сил или - для экономии средств городского бюджета - упразднить должность заместителя председателя городской думы, предпринятые недовольным меньшинством, потерпели неудачу.

Скандалы продолжались, противостояние возрастало. Так, например, на одном из заседаний представители фракции КПРФ предложили ввести в городскую Думу институт общественных помощников депутатов, как практиковалось в предыдущих созывах представительного органа. Единороссы заблокировали эту инициативу, испугавшись, что коммунисты и их ассистенты начнут заниматься политической агитацией в городе.

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В отместку за «наглое игнорирование народных интересов» оппозиция решила не поддерживать принятие актуальных поправок в Устав города, связанных с изменениями федерального законодательства. Для реализации законодательной инициативы, внесенной городской прокуратурой, нужна поддержка двух третей от общего числа депутатов Биробиджанской городской думы. Но необходимого количества голосов (14) провластные слуги народа и присоединившаяся к ним самовыдвиженка Ольга Зинковская не набрали.

Так произошло и накануне - за обновление Устава города проголосовали 11 депутатов, а оппозиция уже в третий раз по этому вопросу воздержалась. Если поправки не примут, прокуратура инициирует судебный процесс, который грозит роспуском Биробиджанской городской думы.

- Я считаю, что возможности для конструктивной работы городской думы потеряны. Проблемы начались еще с первого заседания, когда депутатский корпус раскололся «стенка на стенку», - прокомментировал руководитель фракции КПРФ Биробиджанской городской думы Владимир Сахаровский.- Выламывая руки, власть сумела рассадить на руководящие должности ( в том числе на посты руководителей профильных комиссий) своих людей. Фактически оппозиция была вытеснена за борт. Последним гвоздем в крышку гроба стало нежелание руководства городской думы реально работать на благо горожан. Прошло уже полгода, но до сих пор не принят план наказов избирателей, при формировании бюджета Биробиджана на этот год не заложено ни одной копейки на исполнение наказов. Зато председателю городского парламента купили дорогостоящую кофеварку. Больше похвастаться за истекший период нечем, кроме проваливания всех предложений оппозиции - в частности, о помощниках депутатов городской думы. Оппозиция объединилась и начался уставный кризис, который грозит роспуском недееспособного органа.

По неофициальным источникам, провластные депутаты городского парламента и их «кураторы» из правительства ЕАО ищут, как можно выйти из кризисной ситуации и сохранить подконтрольную думу на пять предстоящих лет. Один из вариантов - договориться с несколькими несогласными депутатами и получить необходимое количество голосов для принятия поправок в Устав города. Удастся ли это, покажет время...