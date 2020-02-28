Как вовлечь пожилых людей в занятия спортом, обсуждали депутаты Законодательной думы Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошел «правительственный час» - формат работы, при котором депутаты приглашают руководителей краевых министерств и ведомств на совещание. Во время беседы парламентарии сначала слушают докладчика, а затем начинается общение.

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Темой «правительственного часа» стал здоровый образ жизни: Дмитрий Чикунов, заместитель министра физической культуры и спорта, рассказал депутатам, как в крае обстоят дела со спортивными объектами, насколько активно население занимается физкультурой и многое другое.

Напомним, в крае действует проект «Спорт - норма жизни», это составляющая национального проекта «Демография». Цели проекта - через вовлечение населения в регулярные занятия физкультурой и спортом добиться увеличения средней продолжительности жизни, оздоровить нацию в целом. Соответственно, один из важнейших показателей проекта - доля граждан, регулярно занимающихся спортом.

- Среди детей и юношества этот показатель у нас довольно высок - около 77 процентов. Дальше по возрастным группам показатель падает. Среди пожилых людей активный образ жизни ведут всего 22 процента, - сообщил Дмитрий Чикунов.

Что же мешает старшему поколению заниматься физкультурой на регулярной основе? Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы по вопросам социальной политики, считает, что проблема в недоступности площадок.

- Есть школьные стадионы, спортзалы, где в свободное время могли бы заниматься пожилые люди. Нужно наладить контакт в этой части с учреждениями образования, - предложила Ольга Вячеславовна.

Ее поддержали другие депутаты, кто-то вспомнил, что раньше через ветеранскую организацию или соцзащиту можно было напрямую обратиться с заявлением к директору школы. И он мог заключить договор на безвозмездной основе. Сейчас эта процедура усложнилась, директора больше не уполномочены решать такие вопросы. В итоге процесс затягивается на полгода.

Дмитрий Чикунов, заместитель министра физической культуры и спорта, рассказал депутатам, как в крае обстоят дела со спортивными объектами, насколько активно население занимается физкультуройФото: Законодательная дума Хабаровского края

ИЩЕМ ЭНТУЗИАСТОВ

К тому же пожилым гражданам нужен особый присмотр, впрочем, он нужен каждому спортсмену-любителю. Институт тренерства существует не зря: у каждой возрастной группы есть свои особенности. Активно растущему детскому организму подойдут одни упражнения, человеку средних лет - другие. Мужчина или женщина в почтенных летах, никогда раньше не занимавшиеся физкультурой, нуждаются в особом комплексе упражнений.

- Что у нас с уличными тренерами? Я предлагал привлечь тренеров на площадки воркаутов. Что сделано? - поинтересовался Владислав Чечиков, депутат Законодательной думы.

- Мы продумываем механизм вознаграждения. Ищем средства на зарплаты, пусть и небольшие, уличным тренерам, - ответил замминистра физкультуры и спорта. - Если человек будет находиться на зарплате, это автоматически повысит его уровень ответственности, мы со своей стороны сможем контролировать ситуацию.

Депутаты напомнили, что есть вариант привлечения энтузиастов - тренеров и спортсменов, вышедших на пенсию. Вряд ли такие люди откажутся от возможности продолжить заниматься любимым делом.

«ЧАС» ЗАКОНЧИЛСЯ - РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Но самое главное, на что нужно сделать упор, - это информированность населения. Можно построить современный спорткомплекс, можно выделить спортзал или бассейн для бесплатного посещения, но если люди об этом не узнают, считай, все впустую.

- Нужно широко информировать граждан о тех возможностях, которые у них есть. Через советы ветеранов, соцзащиту или домкомы - варианты есть, - выразил мнение Вячеслав Фургал, председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. - Потому что может и хочет пожилой человек поиграть в футбол, но не знает, где.

Подняли депутаты и другие актуальные вопросы: недостаточное финансирование питания детей-спортсменов, приезжающих на краевые соревнования; формирование кадрового резерва для профессионального спорта; нехватку спортивных сооружений в малых городах и поселках и многое другое. По каждому вопросу в министерстве физкультуры и спорта обещали продолжить работу.