А если заминируют? Глава Хабаровского крайизбиркома - о том, что делать, если придет сообщение о минировании избирательных участков

Тема лже-минирований в Хабаровском крае и ЕАО в последний год стала не просто актуальной - набила оскомину. Поначалу «минировали» магазины крупной торговой сети, потом сообщения о заложенных взрывных устройствах стали регулярно получать детсады, школы, вузы и администрации городов Хабаровского края. Сотрудники «минируемых» учреждений уже так натренировались, что, наверное, разбуди их ночью и скажи: «Эвакуация!», с закрытыми глазами быстро выведут всех членов семьи и соседей в безопасное место. Стоит ли говорить, что каждая эвакуация - это огромный стресс для всех и тысячи, а то и сотни тысяч рублей экономического ущерба.

А что делать, если злоумышленники «заминируют» избирательные участки? Вопрос непраздный: 22 апреля - день голосования по поправкам в Конституцию РФ, а досрочно проголосовать на своем участке граждане смогут в течение трех предшествующих дней (19, 20 и 21 апреля).

Этот вопрос «КП» - Хабаровск» задала Геннадию Накушнову, главе Хабаровской краевой избирательной комиссии. Забегая вперед, скажу, что процедура эвакуации разработана давным-давно, ведь помимо атаки лже-террористов может случиться банальный пожар.

- Все члены избиркомов проходят инструктаж, на участках всегда есть памятки как для членов участковых избирательных комиссий, так и для избирателей, - рассказывает Геннадий Константинович. - Роли заранее расписаны, поэтому в момент объявления эвакуации из помещения каждый член избиркома знает, что ему делать. Кто-то берет бюллетени, кто-то - списки избирателей, другую документацию. Третьи выводят людей на улицу. Затем все перемещаются в резервный пункт.

Резервные помещения для голосования определяют заранее. Это может быть здание любого ближайшего учреждения, где есть подходящие помещения. Резервный пункт может быть и мобильным - на базе, например, вахтового автобуса КАМАЗ.

- Предположим, избиратель зашел в кабинку и только собрался поставить отметку, как объявили эвакуацию. Как тут быть? - интересуюсь я.

- Если он не испугается и не убежит с бюллетенем в неизвестном направлении, то ему дадут время выразить свою волю, - совершенно серьезно отвечает Геннадий Накушнов. - Мы с вами сейчас фантазировать начинаем, всех ситуаций, конечно, не предусмотришь. Но, заверяю вас и всех избирателей Хабаровского края: главное - не паниковать и четко следовать инструкциям членов комиссии.

В конце концов, традиционно в комиссиях много учителей, а они, как мы помним, уже собаку съели на эвакуациях.