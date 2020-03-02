«Вас топил не Амур, а грунтовые воды»: в Хабаровском крае чиновники изобрели особую логику для дачников

Наводнение-2019 в Хабаровском крае давно закончилось, но последствия приходится разгребать до сих пор. Они касаются не только устранения ущерба, но и восстановления справедливости. Сотни владельцев участков в СНТ «Подъемник» вынуждены в настоящее время судиться с администрацией Комсомольска, доказывая, что в августе-сентябре их топил Амур. Необъяснимым образом их участки, где без резиновых сапог нечего было делать, не попали в зону затопления.

НЕ НАВОДНЕНИЕ, А «ПОКАЗАЛОСЬ»?

«Подъемник» расположен сразу за развилкой Хумминского шоссе и дороги на Новый Мир. Здесь низина, и вода в нее начала поступать резко - за ночь затопило часть садоводства. Где-то было по колено воды, где-то - по щиколотку. Люди потеряли урожай, конструкциям дачных домов вода, естественно, не могла не повредить.

Уже после наводнения всем дачникам края, лишившимся урожая, вроде как пообещали компенсацию. Небольшую, десять тысяч рублей, но хоть что-то. Садоводы из СНТ «Подъемник» сразу уточнили в районной администрации, что и как нужно сделать, им сказали: «Собирайте документы». Каково же было их удивление, когда после сбора документов оказалось, что компенсация уже не светит - внезапно садоводство не вошло в зону подтопления. Причем расположенные неподалеку дачи, например, садоводство «Ветеран», относящееся к Комсомольску (оно находится буквально через дорогу), вошли, а «Подъемник» - нет. На карте попавших в зону подтопления территорий он просто отсутствует.

Официально дачного поселка на карте поддопленй нетФото: Вера ОВСЯННИКОВА

Самое странное, что еще когда стояла вода, здесь побывали представители районной администрации.

- Да, приезжал представитель, на низкой машине. Разумеется, далеко он проехать не смог, ведь все было в воде. Но видел, что нас затопило. А потом оказалось, что мы не в зоне затопления, - Светлана Высочина, заместитель председателя СНТ «Подъемник», уже даже не ищет логику в словах чиновников. - Объясняют это тем, что у нас здесь нет береговой черты, значит, топил нас не Амур. На наш вопрос, что нас топило, отвечают: грунтовые воды или ливневая вода. Мы в пример приводим Комсомольск-на-Амуре, где сами живем. Ведь здесь нас тоже грунтовая вода топила - и 66-й квартал, и поселок Победа. И эти территории в зону затопления попали. А садоводство почему-то нет.

ПОИСКИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАТЯНУЛИСЬ

Также люди возмущены, что их затопленные участки даже не осматривала комиссия. Главный архитектор Комсомольского района приезжал на место еще до того, как была создана соответствующая комиссия с ним во главе. Теперь же он говорит, что комиссии и не нужно было никуда ехать.

- С чего вы взяли, что комиссия должна была к вам приехать? - спрашивает он у пенсионерки, снова пришедшей в администрацию с вопросами. Благо, дачники уже знают - чиновникам палец в рот не клади - и ведут запись на диктофон. - Задача комиссии была не обследовать ваши участки, у нее были другие цели.

- Но как можно было установить границы зоны затопления, не видя, что творится в садоводстве? - вопрошают люди.

Измученные хождением по кабинетам дачники не собираются сдаваться. Люди уже обратились в суд, судебный процесс продолжается. До его окончания официально комментировать ситуацию в районной администрации не считают корректным.

Кстати, из бюджета на компенсации дачникам выделили более 60 миллионов рублей. Но, как говорят сами садоводы, им уже не настолько и важна десятитысячная компенсация.

- Мы просто хотим справедливости, - резюмирует Светлана Высочина.