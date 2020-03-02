2020-03-03T08:51:22+03:00
Это - Хабаровск!

Берегите природу: как не превратить планету в свалку!

Прямой эфир 3 марта на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Берегите природу: как не превратить планету в свалку!Берегите природу: как не превратить планету в свалку!Фото: Борис КОКУРИН
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Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более злободневной проблемой. На городских свалках ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, в серьезную проблему для окружающей среды и человека. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные мусорные баки - в России такие картины знакомы многим городским жителям.

Как сформировать экологическую культуру края, чем опасен дым для окружающей среды и какие меры предпринимаются для сокращения свалок в крае?

Все это обсудили утром, 3 марта, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» с руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководителем проекта «Хабаровск за раздельный сбор», Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководитель проекта «Хабаровск за раздельный сбор» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководитель проекта «Хабаровск за раздельный сбор»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 03_03_2020.

Владимир Сидоров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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