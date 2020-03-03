В Хабаровском крае готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

На заседании Совета политических партий при губернаторе Хабаровского края обсуждали подготовку к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Напомним, мысль внести правки в основной закон страны высказал президент Владимир Путин. Глава государства считает, что жизнь меняется, и это нужно учитывать в Конституции.

ГОЛОСОВАНИЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Так, Владимир Путин предложил ряд поправок, направленных на улучшение жизни граждан: установить минимальную оплату труда не ниже прожиточного минимума; установить приоритет российского законодательства над международным; расширить полномочия Госдумы и Совета Федераций и усилить роль губернаторов в жизни страны. Члены рабочей группы дополнили: регулярно индексировать пенсии и пособия и полностью запретить отчуждение земель Российской Федерации (жители Сахалина и Курильских островов наверняка одобрят).

Однако это не окончательный список поправок - до второго марта все политические партии страны, общественные объединения, специалисты в любых отраслях и просто активные граждане могли внести свои предложения. Сейчас эксперты изучают предложения, сокращают дублирующие, отсеивают нереалистичные и узконаправленные. Предполагается, что в финал выйдут не более пятнадцати поправок.

Задача властей и политических партий на местах - сделать все, чтобы голосование по изменениям прошло без провокаций, в штатном режиме и без тени сомнения в его итогах.Фото: Правительство Хабаровского края

Задача властей и политических партий на местах - сделать все, чтобы голосование по изменениям прошло без провокаций, в штатном режиме и без тени сомнения в его итогах.

- Конституция - главный закон страны, который определяет государственное устройство, основополагающие принципы функционирования государства, - напомнил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - К Всероссийскому голосованию мы должны подойти максимально серьезно. Это касается как представителей власти, политических партий, так и жителей, которые должны проявить гражданскую зрелость.

МНЕНИЙ МНОГО, КОНСТИТУЦИЯ ОДНА

По мнению Сергея Ивановича, вопроса «идти или не идти голосовать» у ответственного человека, собирающегося и дальше жить в России, не должно возникнуть. С ним согласились почти все представители политических партий. «Почти все» - за минусом КПРФ, от которых никто не пришел на заседание совета (на вопрос губернатора, почему, кто-то ответил: «Никто не смог!»), и партии «Яблоко». Рюрик Фоминых, «яблочник», заявил, что их партия считает грядущее голосование неконституционным. Что, впрочем, не помешало ему озвучить поправки в Конституцию от его партии.

Если говорить в общем, то лидеры краевых реготделений парламентских партий в целом одобряют предложенные президентом поправки.

- Мы поддерживаем пункты про минимальный размер оплаты труда, индексацию пенсий и пособий, - сказал Сергей Зюбр, председатель ХРО партии ЛДПР. - Очень импонирует запрет на иностранное гражданство для лиц, претендующих на высокие государственные посты.

Если говорить в общем, то лидеры краевых реготделений парламентских партий в целом одобряют предложенные президентом поправки.Фото: Правительство Хабаровского края

Как выяснилось, социальный блок поддерживают и другие партии. Хабаровские эсеры, например, обеими руками «за» индексацию пенсий и пособий, правда, с оговорками.

- Мы предлагаем уточнить - не «регулярная индексация», а «ежегодная». И считаем необходимым закрепить в Конституции прежний пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, - заявил Игорь Глухов, руководитель ХРО «Справедливая Россия». - А по поводу иностранного гражданства добавлю, что его не должно быть и у близких родственников будущего чиновника.

По мнению хабаровских единороссов, самое главное - чтобы изменения привели к положительным последствиям.

- Очевидно, что поправки в Конституцию не должны ухудшать положение населения. Конечно, хочется увидеть окончательный список, прежде чем высказывать мнение, но то, что мы видим сейчас в инфополе, мы полностью поддерживаем, - заявил Максим Иванов, и.о. секретаря ХРО «Единая Россия». - Все озвученные президентом предложения, как мы видим, направлены на улучшение жизни в стране.

Владимир Титоренко, представитель ХРО «Коммунисты России», высказался примерно в том же ключе, мол, надо сначала увидеть, за что будем голосовать, а там решим - поддерживаем или нет.

Предложения хабаровских «зеленых» касаются в основном экономики. По словам Виктора Сайкова, председателя ХРО «Российская экологическая партия «Зеленые», нужно оставлять в регионах большую часть налогов, установить МРОТ в трехкратном размере прожиточного минимума и так далее.

- В Конституции должны быть незыблемые, основные правила, по которым формируется власть в стране, - напомнил Сергей Фургал. - Однако мне нравится ваша активность, нравится неравнодушие. Все это говорит о том, что вы понимаете важность предстоящего всероссийского голосования.

ВСЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ

После того, как все представители политических партий высказались, слово взял Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края. Он посвятил собравшихся в технические аспекты предстоящего голосования.

- Подобная форма - всероссийское голосование - используется впервые. Поэтому процедура пока не установлена, - объяснил Геннадий Накушнов. - Полагаю, в ближайшее время регламент определят. Могу сказать, что уже известно: голосование будет «пакетным» - граждане выскажут свое мнение не по каждой поправке, а по списку в целом.

Отличают предстоящее голосование и, не побоюсь этого слова, беспрецедентные возможности для избирателей. В течение трех дней перед датой голосования (22 апреля, напомним - прим.ред.) можно прийти на свой участок и проголосовать досрочно. Если избиратель не сможет прийти на свой участок, то получить открепительное удостоверение не составит проблем - через МФЦ, свою территориальную комиссию, через приложение «Мобильный избиратель».

- Упрощается и понятие «труднодоступной местности» - территорий, где разрешается организовывать досрочное голосование. Мы все понимаем, что в апреле уже не будет зимников, а навигация еще не начнется, - пояснил Геннадий Константинович. - В весеннюю распутицу ухудшается состояние дорог, в селах граждане уже выходят на свои огороды. Поэтому решение, какую местность считать труднодоступной, отдают на откуп регионам - мы сами, исходя из реалий, определяем территории.

НАБЛЮДАТЕЛИ, ВАШ ВЫХОД!

Напомнил глава крайизбиркома и о том, какую важную роль играют на любых выборах, референдумах, голосованиях наблюдатели. За помощью он обратился к представителям политических партий, предложил им активнее привлекать своих единомышленников к этому важному делу. Его поддержал Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты в Хабаровском крае. Напомним, именно Общественная палата отвечает за обеспечение общественного контроля за ходом голосования.

- У нас достаточно обширный опыт организации наблюдения на выборах всех уровней, - напомнил Андрей Белоглазов. - В 2018 году (в год президентских выборов - прим. ред.) в Хабаровский край прибывали представители ОБСЕ. Они были «заточены» на поиск нарушений, работали очень тщательно. В итоге с удивлением признали, что в Хабаровском крае выборы и система общественного наблюдения были организованы на высоком уровне.

Геннадий Накушнов и Андрей Белоглазов призвали политические партии включаться в процесс наблюдения, не забывая о здравом смысле.

- Хотелось бы сохранить паритет партий, чтобы у нас на участке не было десять наблюдателей от одной партии и никого - от другой, - пожелал Геннадий Накушнов. - Также прошу отнестись с пониманием к физической вместимости помещений для голосования. Если есть место только для пяти наблюдателей, пожалуйста, учитывайте этот факт.

Подводя итоги совещания, Сергей Фургал еще раз напомнил всем, что голосование по поправкам в Конституцию в Хабаровском крае должно пройти на высоком уровне.