Молодой хабаровский спортсмен стал серебряным призером международного турнира по боксу

Турнир по боксу среди юношей 15-16 лет проходил в Санкт-Петербурге в конце февраля и был посвящен 75-летию Великой Победы. В соревнованиях принимали участие сборные команды «Россия-1», «Россия-2», Белоруссии, Узбекистана и сборная Санкт-Петербурга. В сборной России выступал панчер из села Переяславка Андрей Ногай.

Тренерами Андрея являются те же специалисты, что воспитывали таких мастеров, как Анатолий Лебедев, Василий Колодезников и Александр Хабаров, так что парень перспективный, недаром его считали одним из фаворитов этого турнира. Тем более что Андрей является Чемпионом России, победителем и призером многочисленных Всероссиских и международных турниров.

Перед тем как выйти на своего основного соперника, Андрей одержал три убедительные победы над боксерами: Собиржоном Режаматовым из Узбекистана, Алексеем Коктиковым из Белоруссии и петербуржцем Владиславом Фенем. Схватки были выиграны чисто, и у жюри не было никаких колебаний, кому отдать победу.

- К сожалению, четвертую матчевую встречу Андрей проиграл по очкам с разногласием судейской бригады боксеру из Чеченской Республики Исмаилу Магомедову, - рассказали в краевой федерации бокса.

Схватка получилась острой, и тому есть свои причины. В конце прошлого года Андрей Ногай достаточно легко одолел Исмаила Магомедова в матче переходной России. Чеченец поражение не забыл и рассчитывал на реванш.

- После непростого боя победу отдали Магомедову, хотя по убеждению тренера Андрея, мастера спорта международного класса Анатолия Лебедева и других специалистов по боксу, победителем, по всем статьям, следовало назвать Андрея Ногая, - отметили в федерации.

Тем не менее серебряная медаль международного турнира - это тоже очень и очень неплохо. В итоге общекомандную победу на международной матчевой встрече в честь 75-летия Великой Победы заслуженно праздновала сборная «России-1», набрав 96 баллов, на втором месте сборная «России-2» (80 баллов), на третьем сборная Узбекистана (79 баллов), четвертом - Санкт-Петербург (68 баллов) и на пятом Беларусь (53 балла).