Подарок к 8 Марта своими руками: пошаговая инструкция от «КП-Хабаровск»

Праздник 8 Марта в Хабаровске уже не то что не за горами - времени остается катастрофически мало, особенно для тех, кто планировал сделать подарок маме или бабушке своими руками. Как раз для творческих хабаровчан «Комсомолка» и подготовила пошаговую инструкцию несложного и в то же время эффектного подарка, изготовление которого не займет у вас много времени. «Рецептом» яркого и красивого бумажного букета с журналистом «КП» поделилась Оксана Быкова, преподаватель дополнительного образования СШ№46.

- Сделать подарок маме или бабушке своими руками очень легко, - говорит Оксана Быкова, педагог. - В последнее время в моду вошли гигантские ростовые цветы, изготовить которые будет под силу и ребенку, если точно следовать намеченному плану действий.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Это все, что потребуется вам для изготовления цветовФото: Евгения АНДРЕЕВА

Гофро-бумага - два рулона, зеленый и любого другого цвета (для цветка);

проволока -1 моток;

клей ПВА или термоклей с пистолетом;

ножницы;

нитки.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Для того, чтобы сделать ростовой цветок, нужно взять гофро-бумагу, которую можно купить в цветочном магазине или в магазинах с товарами для творчества. Отрезаем от рулона бумаги нужного вам цвета 50 сантиметров, режем этот кусок пополам и получаем 2 больших. Затем от рулона бумаги отрезаем кусок в 30 сантиметров и тоже режем его пополам.

Возьмите гофро-бумагу, которую можно купить в цветочном магазине или в магазинах с товарами для творчестваФото: Евгения АНДРЕЕВА

2. Далее у этих заготовок вырезаем края. Это необходимо сделать, чтобы край вышел рифленым. Складываем все 4 листа один на другой, собираем гармошкой, как на фото. Хорошо закручиваем серединку и закрепляем нитками, нитки завязываем.

Обрежьте края, чтобы они стали рифлеными, затем сложите 4 куска бумаги вместеФото: Евгения АНДРЕЕВА

3. Берем большой кусок проволоки (проволока для творчества сейчас доступна во всех специальных магазинах, а также можно найти ее в строительных и хозяйственных павильонах), также можно использовать шпажки для сервировки или другие тонкие материалы, по длине подходящие для стебля. Обматываем проволокой цветок посередине и начинаем послойно от середины расправлять лепестки. Поднимаем лепестки в середину так, чтобы сформировать «крону» цветка. Первый слой располагаем максимально близко к сердцевине цветка.

4. Расправляем гофрированную бумагу простым растягиванием и формируем красивую крону цветка.

Собираем бумагу гармошкой, как на фотоФото: Евгения АНДРЕЕВА

5. Отрезаем от рулона зеленой бумаги небольшой прямоугольник со сторонами 20 на 12 сантиметров. Надрезаем его зубчиками таким образом, чтобы сделать основание цветка.

Собираем бумагу гармошкой, как на фотоФото: Евгения АНДРЕЕВА

6. Далее переворачиваем цветок, клеем закрепляем проволоку - можно взять термоклей со специальным пистолетом для работы, но если такового в доме нет, подойдет обычный ПВА.

Хорошо закручиваем серединку и закрепляем нитками, нитки завязываемФото: Евгения АНДРЕЕВА

7. Окручиваем основание цветка зеленой бумагой - для этого отрезаем от основного рулона кусок шириною в 2 сантиметра на полную длину рулона. И вот этой узкой длинной полоской мы полностью окручиваем стебель. Кончик также закрепляем на клей и обрезаем лишнее.

Надрезаем зеленую бумагу зубчиками таким образом, чтобы сделать основание цветкаФото: Евгения АНДРЕЕВА

СЮРПРИЗ В БУКЕТЕ

Наш цветок готов! На 1 такой цветок уйдет от получаса до максимум полутора часов у совершенно неопытного человека. Если вы сделаете 5-7 цветков, получится огромный букет. Интересная идея - в качестве сюрприза можно спрятать в цветки небольшие подарочки. Это могут быть конфеты, сертификаты, или даже украшения. Таким образом, получательница такого букета на 8 Марта в Хабаровске будет приятно удивлена не только цветам, которые очень долго смогут стоять в вазе и украшать собою любой интерьер, но и небольшим подаркам, найденным в чашечках цветов. Это довольно необычный и в то же время бюджетный вариант подарка на 8 Марта в Хабаровске.