Сильная женщина пример для подражания
Прямой эфир 5 марта на чистоте 88,3 FM
Сильная женщина пример для подражанияФото: Борис КОКУРИН
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Женщина в современном мире может совмещать множество ролей. Она и мать и жена и успешный руководитель. В чем секрет такого успеха и том, как все успевать, на личном примере рассказала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.
Слушайте в 8:30 в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Хабаровск».
Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 05_03_2020.
Ирина Зикунова - Сильная женщина пример для подражания
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